Население страны внимательно следит за действями уходящего Кабинета министров. В том числе и в отношении медицины, которой, как и прочим сферам — кроме одной лишь военной, — предписана жёсткая финансовая диета.

А незадолго до этого государственное ООО «Клиническая университетская больница Паула Страдиня» (КУБПС) стало предметом обсуждения на одном из последних заседаний правительства Андриса Кулбергса, в котором за медицину отвечал неунывающий гастроэнтеролог ливанского происхождения Хосам Абу Мери.

Убытки — это не лечится

Уважаемая больница появилась на карте Риги в 1910 году благодаря стараниям городского головы Джорджа Армистеда. Сегодня в ней трудится около 3000 человек, примерно поровну распределённых между тремя категориями: врачи, средний и младший медицинский персонал, а также администрация и вспомогательные сотрудники.

В стационаре (то есть непосредственно в больнице, с постоянным пребыванием в палатах) ежегодно лечатся около 48 000 пациентов. Кроме того, больница оказывает огромный объём амбулаторной помощи — поликлинику и специалистов учреждения за год посещают более 230 000 человек. То есть каждый седьмой житель страны. «Страдиня» — больница высшего, V уровня, занимающаяся пациентами с мультиморбидностью, то есть несколькими серьёзными заболеваниями одновременно, в том числе угрожающими жизни.

Однако главным показателем работы лечебных учреждений у нас, как известно, служит не здоровье народа, а «хозяйственная деятельность», которая оказывает воздействие на пресловутое «фискальное пространство». В этом смысле исполнительная власть уже заранее прогнозирует для КУБПС убытки в 2027–2028 годах и предполагает, что они могут превысить 5 млн евро.

Прогнозы на будущее сделаны исходя из результатов работы больницы за первые шесть месяцев текущего года. «Нынешние условия оплаты услуг не обеспечивают покрытия фактических расходов на услуги здравоохранения, оказываемые КУБПС, тем самым сохраняя риск…»

Кто виноват в минусах

Деятельность крупнейшей в ЛР больницы «будет осложнена как недостаточностью оборотных средств, так и недостаточными инвестициями в обновление инфраструктуры, что в будущем может повлиять на доступность и качество…».

А всё почему? «Установленные в государстве тарифы на медицинские услуги по-прежнему не учитывают фактический рост расходов, вызванный инфляцией, на медицинские материалы, питание пациентов, коммунальные услуги, обновление медицинского оборудования и другие статьи затрат».

Но, спрашивается, кто же должен был своевременно этим заняться? Ведь вал инфляции накатил на республику уже более четырёх лет назад, когда из-за введённых Евросоюзом и самой Латвией санкций сошёл с ума рынок энергетики и стройматериалов (а возведение новых очередей «Страдиня» всё ещё продолжалось).

Конечно, не всё это время Х. Абу Мери возглавлял национальную медицину, но среди 19 министров здравоохранения независимой ЛР он добился абсолютного рекорда по пребыванию в должности — свыше трёх лет на посту, начиная с 15 сентября 2023 года. Потому сумму в 7 448 619 евро, которая обозначает убытки КУБПС в текущем году, можно смело записывать на его счёт.

«С учётом текущего финансового положения — и несмотря на меры, принятые для смягчения негативного воздействия, — обновлённый прогноз финансового результата остаётся отрицательным, — констатируется в правительственном документе. — Специфика структуры расходов больницы ограничивает возможности для их сокращения без ущерба для качества лечения и безопасности пациентов».

«Работает в условиях особого рынка»

Чтобы понять, на чьи денежки нас лечат, нужно представлять местную медицинскую экономику.

Больница Страдиня — «зависимое от публичного лица общество капитала, не преследующее цели извлечения прибыли». Заказчиком оплачиваемых государством услуг здравоохранения выступает Национальная служба здоровья, в распоряжении которой имеются средства госбюджета. Со своей стороны, КУБПС имеет весьма ограниченные возможности влиять на ценообразование, но при этом учреждение обязано обеспечивать «непрерывное выполнение лечебных функций».

А ведь в стратегический список задач «Страдиня» входят, кроме собственно медицинской деятельности, ещё и развитие «инфраструктурного, образовательного и исследовательского потенциала». Потому «существует риск, что финансовая ситуация КУБПС продолжит ухудшаться», указано в документе.

«Единовременные дополнительные финансовые вливания могут обеспечить краткосрочную поддержку для стабилизации финансового положения; однако сами по себе они не устраняют структурное несоответствие между фактическими затратами на оказание услуг и объёмом финансирования, выделяемого на эти цели. Если не устранить первопричину этого дисбаланса, сохранится риск повторного возникновения финансовых трудностей».