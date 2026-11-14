Рижский Центральный рынок ожидает масштабное обновление: до 2030 года в его развитие планируется вложить более 21 миллиона евро. Власти обещают восстановить исторические павильоны, благоустроить территорию и оборудовать в подвалах убежища гражданской обороны. Однако эксперты предупреждают: красивые здания и новая брусчатка сами по себе не вернут покупателей и торговцев.

На состоявшейся в пятницу дискуссии прозвучал вопрос, не превратится ли реконструкция в очередное дорогостоящее освоение средств, сообщают Новости ТВ3.

Рынок, на котором время остановилось

Сегодня прогулка по Центральному рынку Риги местами напоминает путешествие в девяностые годы. Рядом с магазином выцветших на солнце часов продаются недорогие сумки китайского производства. Ветер опрокидывает торговые стенды, а за ограждением виднеется здание с огромной трещиной в наружной стене.

На этом фоне планы развития рынка выглядят особенно масштабными. До 2030 года предполагается инвестировать более 21 миллиона евро в восстановление исторических павильонов и развитие инфраструктуры. В частности, подвальные помещения планируется приспособить для нужд гражданской обороны, а на благоустройство открытых общественных пространств направить не менее 3,5 миллиона евро. Для бывшего Мясного павильона надеются найти долгосрочного арендатора, который создаст там многофункциональный объект.

Однако остается вопрос: смогут ли эти вложения вернуть Центральному рынку прежнюю популярность?

«Уложат брусчатку, деньги освоят — но этого недостаточно»

На экспертной дискуссии, посвященной будущему Центрального рынка, прозвучали довольно пессимистичные оценки. Директор центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш считает, что главная проблема рынка заключается не столько в состоянии зданий, сколько в постепенном сокращении торговой активности.

«С торговой точки зрения Центральный рынок находится в нисходящей спирали. Совершенно очевидно. Чтобы были покупатели, нужны торговцы, а чтобы были торговцы, нужны покупатели», — отметил эксперт.

По его мнению, благоустройство территории само по себе не решит эту проблему.

«Это не так, что здесь все приведут в порядок, уложат брусчатку, разместят какой-нибудь научный центр, придут дети — и все наладится. Что-то, конечно, будет — сметы оплатят, город вложит миллионы, деньги освоят», — предупредил Кактиньш.

Иными словами, реконструкция может улучшить внешний вид рынка, но без продуманной торговой концепции существует риск, что посетителей и продавцов больше не станет.

Почему рижане на самом деле ходят на рынок

Во время дискуссии были представлены результаты опроса посетителей Центрального рынка.

Зачем рижане ходят на Центральный рынок? Результаты опроса посетителей Покупают свежие продукты 94% Посещают рынок раз в неделю >50% Источник: данные опроса, представленного на экспертной дискуссии о будущем Рижского Центрального рынка.

Эти результаты показывают, что для большинства покупателей Центральный рынок остается прежде всего местом приобретения продуктов питания, а не туристическим или развлекательным объектом.

Председатель правления муниципального предприятия Rīgas nami Оярс Валкерс считает, что привлечь дополнительных покупателей можно даже без крупных инвестиций. Например, изменив время работы рынка.

«То, что действительно не требует никаких вложений, но стало бы дополнительным преимуществом для каждого работающего человека, который работает до пяти часов, — это возможность покупать продукты, например, до семи вечера», — отметил Валкерс.

Таким образом, одна из идей заключается в том, чтобы сделать рынок удобнее для людей, которые не успевают за покупками в обычные рабочие часы.

«За молоком можно сходить в супермаркет. На рынок приходят за атмосферой»

У главного архитектора Риги Петериса Ратаса несколько иной взгляд на будущее Центрального рынка. По его мнению, конкурировать с супермаркетами исключительно за счет продажи повседневных продуктов рынку будет все сложнее.

«Если вечером нужно молоко, есть супермаркет, который решает эту проблему быстрее, а через пять лет вообще появится доставка дронами», — отметил архитектор.

Ратас считает, что главная ценность Центрального рынка заключается в его уникальности.

«Причина, по которой люди будут сюда приходить, — это торговцы. Впечатления, атмосфера в целом!» — подчеркнул он.

Именно сочетание торговли, живого общения и особой городской среды, по мнению архитектора, способно сделать рынок привлекательным в будущем.

Туристы просят ничего не менять

Любопытно, что то, что многие рижане считают недостатками Центрального рынка, иностранные туристы воспринимают совершенно иначе. Гости столицы признаются, что их привлекает именно необычная атмосфера, сохранившаяся здесь на протяжении десятилетий.

Турист из Польши Марцин рассказал, что особенно любит рыбный павильон.

«Мне очень нравится селедка, рыбный рынок, потому что я живу очень далеко от моря, поэтому мне это интересно», — объяснил он.

На вопрос журналистов, кажется ли ему рынок современным или напоминает девяностые годы, мужчина ответил с улыбкой:

«Я бы даже сказал, что здесь не девяностые, а восьмидесятые».

Туристка из Дании Йетте и вовсе считает, что Центральному рынку стоит сохранить нынешний характер.

«Пусть остается таким, какой есть! Пусть туристы приезжают посмотреть на настоящую Латвию», — заявила она.

Эти мнения подчеркивают еще одну дилемму реконструкции: как модернизировать рынок, не уничтожив ту самую атмосферу, ради которой сюда приезжают гости Риги.

Поможет ли обновление Центрального вокзала?

Дополнительные надежды на развитие территории связывают с приведением в порядок Рижского Центрального железнодорожного вокзала. Предполагается, что обновление вокзала и окружающей инфраструктуры сможет повысить привлекательность всего района, включая Центральный рынок.

Однако эксперты сходятся в том, что одних строительных работ недостаточно. Будущее рынка будет зависеть от того, удастся ли сохранить его главную функцию — торговлю свежими продуктами, привлечь продавцов и сделать посещение удобным для жителей города.

Вопрос заключается не только в том, насколько красивыми станут павильоны после реконструкции, но и в том, будут ли рижане по-прежнему приходить сюда за покупками.