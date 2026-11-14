Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии ожидаются дождь и мокрый снег: синоптики предупреждают о порывах ветра до 18 м/с 0 17

Наша Латвия
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: ветер
ФОТО: LETA

В субботу, 14 ноября, во многих районах Латвии пройдут дожди, а утром местами возможен мокрый снег. На побережье сохранится сильный порывистый ветер, скорость которого будет достигать 15–18 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов.

Суббота в Латвии будет преимущественно облачной, однако временами небо станет проясняться. Дожди ожидаются во многих районах страны, особенно в восточной части, где также сохранится порывистый ветер.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), утром местами возможны осадки в виде мокрого снега.

В течение дня будет дуть умеренный и умеренно сильный западный, юго-западный ветер. На востоке страны он останется порывистым, а в прибрежных районах порывы будут достигать 15–18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +3…+8 градусов.

Погода в Риге

В столице первая половина субботы еще будет дождливой, однако осадки ожидаются небольшими. В течение дня облачность станет уменьшаться, временами будет выглядывать солнце, а к вечеру небо полностью прояснится.

В Риге сохранится умеренный и умеренно сильный юго-западный, западный ветер. Воздух прогреется до +5…+6 градусов.

Таким образом, наиболее благоприятная для прогулок погода в столице ожидается во второй половине дня, когда дождь прекратится и облака начнут рассеиваться. Однако из-за ветра на улице может ощущаться прохладнее, чем показывает термометр.

×
#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина под зонтом
Наша Латвия
Изображение к статье: Дождь
Наша Латвия
Изображение к статье: лесное озеро осенью
Наша Латвия
Изображение к статье: Голые деревья
Наша Латвия
Изображение к статье: мост под дождем
Наша Латвия
Изображение к статье: Опавшая листва
Наша Латвия
Изображение к статье: женщина под зонтом
Наша Латвия
Изображение к статье: Дождь
Наша Латвия
Изображение к статье: лесное озеро осенью
Наша Латвия

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Топливо
Изображение к статье: Дождь
Изображение к статье: Mans VID
Изображение к статье: Ядерное оружие

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео