В субботу, 14 ноября, во многих районах Латвии пройдут дожди, а утром местами возможен мокрый снег. На побережье сохранится сильный порывистый ветер, скорость которого будет достигать 15–18 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов.

Суббота в Латвии будет преимущественно облачной, однако временами небо станет проясняться. Дожди ожидаются во многих районах страны, особенно в восточной части, где также сохранится порывистый ветер.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), утром местами возможны осадки в виде мокрого снега.

В течение дня будет дуть умеренный и умеренно сильный западный, юго-западный ветер. На востоке страны он останется порывистым, а в прибрежных районах порывы будут достигать 15–18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +3…+8 градусов.

Погода в Риге

В столице первая половина субботы еще будет дождливой, однако осадки ожидаются небольшими. В течение дня облачность станет уменьшаться, временами будет выглядывать солнце, а к вечеру небо полностью прояснится.

В Риге сохранится умеренный и умеренно сильный юго-западный, западный ветер. Воздух прогреется до +5…+6 градусов.

Таким образом, наиболее благоприятная для прогулок погода в столице ожидается во второй половине дня, когда дождь прекратится и облака начнут рассеиваться. Однако из-за ветра на улице может ощущаться прохладнее, чем показывает термометр.