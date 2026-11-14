В сентябре пенсию по потере кормильца в Латвии получали 15 075 человек — на 1214 больше, чем в августе. При этом средний размер назначенной выплаты практически не изменился и составил 372,05 евро.

В Латвии заметно увеличилось число жителей, получающих пенсию по потере кормильца. За один месяц количество получателей выросло на 1214 человек, или примерно на 8,8%, достигнув в сентябре 15 075.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на данные Государственного агентства социального страхования (ГАСС, VSAA), в августе такую пенсию получал 13 861 человек.

В то же время размер выплат практически не изменился. В сентябре средняя назначенная пенсия по потере кормильца составляла 372,05 евро — всего на 14 центов больше, чем месяцем ранее.

Таким образом, рост числа получателей не сопровождался сопоставимым увеличением среднего размера пенсии. Причины такого изменения статистики в опубликованных данных не уточняются.

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

Эта выплата предназначена для нетрудоспособных членов семьи умершего человека, которые находились на его иждивении. Однако для детей предусмотрено важное исключение: пенсия по потере кормильца назначается им независимо от того, находились ли они на иждивении умершего родителя.

Право на выплату имеют дети младше 18 лет. Кроме того, пенсия может назначаться детям старше этого возраста, если инвалидность у них наступила до совершеннолетия.

На пенсию также могут претендовать братья, сестры и внуки умершего, если у них нет трудоспособных родителей. Для них действуют аналогичные возрастные условия и условия, связанные с инвалидностью.

Что важно знать семьям

Пенсия по потере кормильца не является автоматической выплатой всем родственникам умершего. Право на нее зависит от степени родства, возраста, трудоспособности и других предусмотренных законом обстоятельств.

При этом детям умершего не требуется подтверждать факт нахождения на его иждивении.

По итогам сентября средний размер назначенной пенсии остается на уровне около 372 евро, несмотря на заметное увеличение числа получателей. Дальнейшая статистика покажет, сохранится ли эта динамика в последующие месяцы.