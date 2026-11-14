Совет по памятникам Рижской думы собрался в Каминном зале, со стен коего строго взирали отцы города начала прошлого века. Впервые за год под председательством Эдгарса Икстенса (депутат «Нового Единства») и при участии главы Рижского агентства памятников Анесе Страутини члены Совета начали обсуждать новые объекты в публичном пространстве столицы.

Решили начать с проекта памятника Джейкобу Дэвису (Якову Юфесу), портному из Риги, одному из авторов патента, положившего начало истории современных джинсов. Разместить работу предполагается на променаде Даугавы у Спикерских амбаров, близ Центрального рынка. Скульптура обещает быть абсолютно реалистичной.

Двухцветная статуя

Представлявший задумку раввин Менахем Баркан (руководитель Музея Рижского гетто) сказал, что Джейкоб Дэвис является символом изобретательности уроженцев Риги: «Это будет интересный памятник!».

Скульптор Глеб Пантелеев, который готов изваять бронзовый монумент, сознательно делает верхнюю часть скульптуры «латвийской», какой она могла бы быть до эмиграции героя. Нижняя же часть будет символизировать уже «американский» период — в крашеном дениме.

Проект уже согласовали Министерство умного администрирования и регионального развития, а также Департамент внешнего пространства и мобильности.

Что немаловажно, идея не потребует дополнительных затрат от города, ибо будет реализована за счёт меценатов.

Who is Mr. Davis?

В 1831 году в еврейской семье в Риге родился мальчик по имени Якоб Юфес. С юных лет он осваивал портновское ремесло и работал по специальности, ещё не подозревая, что его имя навсегда войдёт в историю мировой моды.

В 1854 году, когда Якобу исполнилось 23 года, он решился на кардинальные перемены и эмигрировал в Соединённые Штаты. Сойдя на берег в Нью-Йорке, юноша сменил имя на более привычное для американского слуха — Джейкоб Дэвис. Первое время он держал портновскую лавку в Нью-Йорке, но жажда лучшей доли гнала его дальше. Дэвис перебрался в штат Мэн, затем в 1856 году оказался в Сан-Франциско, а оттуда переехал в Уивервилл. Кочуя по Америке в качестве странствующего портного, в 1858 году он прибыл в Западную Канаду. Там жизнь наконец обрела семейное тепло: Джейкоб встретил эмигрантку из Германии Энни Паркшер, женился на ней, и в их браке родились шестеро детей.

Чтобы прокормить большую семью, портной даже попытал удачу на золотых приисках у реки Фрейзер. Торговал табаком, свининой, построил пивоварню, но к 1869 году окончательно вернулся к своему главному призванию, открыв портновскую мастерскую на главной улице города Рино, штат Невада.

Клиентами стали рабочие Центральной Тихоокеанской железной дороги. Для них Дэвис шил суровые и практичные вещи: палатки, попоны для лошадей, брезентовые чехлы для фургонов. Плотный материал закупал в Сан-Франциско у торговой компании Levi Strauss & Co. И, чтобы грубые швы не расходились при больших нагрузках, находчивый мастер начал укреплять места наибольшего натяжения медными заклёпками.

Переломный момент наступил в декабре 1870 года. К Дэвису обратилась женщина с просьбой сшить по-настоящему прочные рабочие брюки для её мужа-лесоруба, который постоянно рвал обычную одежду. Портной использовал плотную хлопковую парусину, а уязвимые углы карманов и швы усилил теми самыми медными заклёпками.

Брюки оказались настолько неубиваемыми, что слава о них мгновенно разлетелась среди железнодорожников. Уже в 1871 году Дэвис начал шить такие же штаны из денима (плотной хлопчатобумажной ткани, название которой связывают с французским городом Ним!), и вскоре заказов стало так много, что он перестал справляться в одиночку.

Имея за плечами опыт оформления патентов на другие свои изобретения, Дэвис понял, что держит в руках золотую жилу. В 1872 году он написал поставщику ткани, предложив профинансировать подачу патентной заявки и стать партнёрами. Страусс согласился, и 20 мая 1873 года они получили американский патент № 139 121 на «усовершенствование крепления карманных отверстий» (на фото).

В том же году, чтобы отличать свои изделия от подделок конкурентов, Дэвис придумал прострачивать задние карманы двойной дугой оранжевыми нитками. И сегодня этот знаменитый узор является зарегистрированным товарным знаком и украшает джинсы Levi's.

Дело стремительно росло. Леви Страусс открыл в Сан-Франциско крупную мастерскую, куда Джейкоб переехал с семьёй, чтобы руководить производством. Вскоре мастерская превратилась в полноценную фабрику, где бывший рижский портной до конца своих дней управлял выпуском легендарных рабочих брюк, рубах и комбинезонов.

Джейкоб Дэвис скончался в Сан-Франциско в 1908 году и был похоронен в калифорнийском городе Колма. А в 2006 году в Рино, на месте его скромной мастерской, установили памятную табличку, напоминающую миру о том, где именно родились джинсы!

Мистер Дэвис.