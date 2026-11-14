В воскресенье, 15 ноября, погода в Латвии будет неустойчивой: ночью местами возможны заморозки и мокрый снег, а днем облака постепенно начнут рассеиваться. На побережье сохранится более теплая, но ветреная погода.

Жителей Латвии ожидает переменчивая погода с дождем, мокрым снегом и заметными температурными различиями между внутренними районами страны и побережьем.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ночь на воскресенье небо сначала будет преимущественно ясным, однако постепенно с запада придет новая полоса облаков.

Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможен мокрый снег.

Ночью температура воздуха опустится до -1…+2 градусов, тогда как на побережье будет значительно теплее — от +4 до +8 градусов.

Ветер ожидается юго-западный и западный, слабый или умеренный. На побережье он усилится, порывы могут достигать 16 метров в секунду.

Что изменится днем

В течение воскресенья облачность начнет постепенно уменьшаться с юго-запада. В отдельных районах по-прежнему возможен небольшой дождь, но местами появятся прояснения.

Таким образом, осадки не будут непрерывными на всей территории страны, а погода в разных регионах может заметно отличаться.

Какая погода ожидается в Риге

В столице начало ночи будет ясным, однако ближе к утру временами появятся облака, которые принесут небольшой дождь. При этом температура воздуха будет не понижаться, а повышаться: с +1…+2 градусов в начале ночи до примерно +4 градусов к утру.

В Риге ожидается слабый или умеренный юго-западный ветер.

В целом воскресенье обещает быть типичным для поздней осени: с чередованием облаков и прояснений, небольшими осадками и более ощутимым ветром у моря.