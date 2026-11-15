16 ноября 2026 года празднуется обновление храма святого великомученика Георгия в Лидле, святого более известного для нас как Георгий Победоносец, а также чтят святую княжну Анну Всеволодовну.

Еще этот день носил название Анна Холодная. В этот день старались предсказать погоду всей зимы. Считалось, если дрова в этот день горят с ревом — впереди морозный сезон, а если шипят и тлеют — зима будет теплой.

О чем вспоминают в Церкви 16 ноября 2026 года

Георгий. Святой родился в III веке в Каппадокии в Малой Азии (сейчас это — территория Турции). Он происходил из богатой и знатной семьи. Его отец был казнен за свою веру во Христа, после чего мать перевезла мальчика в Палестину. Отрок решил идти, как его предки, на военную службу. И очень скоро смелого юношу заметил сам император Диоклетиан. Несмотря на его молодость, лон назначил Георгия одним из старшин в своем войске. Но когда император-язычник отправил римских воинов совершать убийства христиан, Георгий отказался в этом участвовать. Понимая, что ему грозит за его веру, он, тем не менее, раздав свое имущество бедным и лав свободу всем рабам, выступил перед Сенатом и открыто назвал себя христианином.

Император был опечален потерей столь талантливого военачальника, а потому сперва пытался уговорить дерзкого юношу отказаться от веры. Но тот отказался. Тогда он приказал вытолкать строптивца из зала Сената, однако направленные на него копья сами собой гнулись. Все же его удалось схватить и увести в темницу. На следующий день его подвергли ужасным пыткам. Он громко кричал, а когда уж совсем затих, все услышали голо, который сказал, чтобы Георгий не боялся. Тут появился ангел, и тогда все раны на теле юноши зажили. Многие присутствовавшие тут же уверовали во Христа. Но мучители продолжили издеваться над воином, однако все раны его тут же хаживали. Его пытались отравить, но и поднесенная волхвом отрава не подействовала. Диоклетиан, стараясь доказать, что все это — лишь чары, потребовал от Георгия воскресить мертвого. И по молитве его покойник ожил и восстал из могилы. Увидев это, уверовал даже волхв. Тогда император велел казнить и волхва, и воскрешенного, а Георгия заточил в темницу. Там он исцелял всех, кто приходил к нему за помощью.

В последнюю ночь земной жизни к Георгию явился Спаситель, обнял его, поцеловал и возложил на голову венец. Утром его привели на капище, но по молитве его все идолы развалились. Тогда уверовала супруга императора царица Александра. Она подошла к Георгию и упала к его ногам. Их обоих приговорили к смерти. По дорогу на плаху царица мирно умерла, а Георгию отрубили голову. Святой был чтим христианами. В его честь в городе Лидде был воздвигнут храм, где в алтаре хранились мощи Георгия. Город переходил из рук крестоносцев в руки арабов, но и те и другие постепенно разрушали здание, лишь алтарь оставался невредим. Церковь перестраивали и ремонтировали, а в 1871 году Иерусалимский патриарх Кирилл II просил у российского императора пожертвовать деньги на восстановление Георгиевской церкви. Деньги были выделены и храм отреставрирован.

Анна. Великая княжна Анна родилась во второй половине XI века. Она была дочерью великого князя Всеволода и сестрой будущего князя Владимира Мономаха. Матерью их была греческая царевна, дочь императора Константина Мономаха. Анна была помолвлена с византийским царевичем Константином Дукой Старшим, однако брак не состоялся — жениха насильно постригли в монахи. После чего девушка также посвятила свою жизнь церковным делам, и в 1086 году она приняла постриг в монастыре при церкви святого Андрея в Киеве. Она сама ездила в паломническую поездку в Константинополь, откуда привезла на Русь нового митрополита — Иоанна-скопца.

Анна основала первую в истории России и всей Европы школу для девочек — при Киевском Андреевском монастыре. А вообще вокруг нее образовался обширный круг монахинь, в том числе постриг приняла и ее родная сестра Евпраксия. Анна была похоронена в Андреевском (Янчином) монастыре, который потом был разрушен при нашествии войск хана Батыя.

Смысл праздника

Вспоминают двух молодых представителей самых знатных семей, которые свою жизнь земную положили за веру свою.

Народные приметы погоды

Считалось, что если в этот день нет снега, то следующий год будет неурожайным. Выпал снег — к ранней и снежной зиме. Туман на рассвете — к оттепели. Сильный ветер с утра — к затяжной непогоде. Иней на деревьях — к скорому похолоданию.

Что можно делать 16 ноября 2026 года

Прекрасный день для рукоделия. Принято активно заниматься решением самых сложных задач и любыми важными делами. Отличный день для начала любых проектов. Хорошо вернуться к нерешенным задачам.

Что нельзя делать 16 ноября 2026 года