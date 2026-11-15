На ярмарке продавали мед почти черного цвета и густой консистенции. Продавец утверждал, что это полезный падевый мед. Но на вид он показался мне подозрительным. Что это за мед и так ли он полезен?

Почти черный цвет и густая консистенция действительно характерны для падевого меда, говорит пасечница Ольга ГАВРИЛИК. Он содержит больше минеральных веществ и антиоксидантов, чем цветочный.

Падевый мед пчелы вырабатывают из пади (сладких выделений тлей и др. насекомых) или медвяной росы (сладкого сока, выступающего на листьях и побегах растений). Он бывает хвойным, лиственным и смешанным.

Хвойный падевый мед – густой, смолистый, почти черный, с древесно-хвойным привкусом. Лиственный – от бурого до почти черного цвета, иногда с зеленоватым отливом, как у дубового меда.

Смешанный – естественная смесь цветочного и падевого меда, он образуется, когда пчелы при медосборе переходят с нектара на падь и обратно.