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Что такое падевый мед и можно ли его покупать в Латвии? 0 966

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Падевый мед

На ярмарке продавали мед почти черного цвета и густой консистенции. Продавец утверждал, что это полезный падевый мед. Но на вид он показался мне подозрительным. Что это за мед и так ли он полезен?

Почти черный цвет и густая консистенция действительно характерны для падевого меда, говорит пасечница Ольга ГАВРИЛИК. Он содержит больше минеральных веществ и антиоксидантов, чем цветочный.

Падевый мед пчелы вырабатывают из пади (сладких выделений тлей и др. насекомых) или медвяной росы (сладкого сока, выступающего на листьях и побегах растений). Он бывает хвойным, лиственным и смешанным.

Хвойный падевый мед – густой, смолистый, почти черный, с древесно-хвойным привкусом. Лиственный – от бурого до почти черного цвета, иногда с зеленоватым отливом, как у дубового меда.

Смешанный – естественная смесь цветочного и падевого меда, он образуется, когда пчелы при медосборе переходят с нектара на падь и обратно.

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#ярмарка #пчеловодство #здоровье #мед
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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