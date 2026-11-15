В Латвии набрала необходимое количество подписей инициатива против отмены полностью бесплатного проезда для людей с инвалидностью и их сопровождающих. Более 10 тысяч человек потребовали сохранить действующие льготы и отказаться от планов Министерства сообщения, согласно которым некоторым пассажирам придется оплачивать 30% стоимости билета.

Cбор подписей на портале общественных инициатив ManaBalss.lv начался 6 ноября. Всего за девять дней предложение поддержали более 10 тысяч человек, что позволяет передать его на рассмотрение Сейма.

За бесплатный билет придется платить?

Сейчас латвийское законодательство гарантирует бесплатный проезд в общественном транспорте людям с инвалидностью I и II группы, детям с инвалидностью, а также сопровождающим детей с инвалидностью и людей с I группой инвалидности.

Однако Министерство сообщения предложило ограничить государственную компенсацию стоимости билета 70%.

Это означает, что пассажиры, которые сегодня имеют право ездить бесплатно, в случае принятия предложения должны будут самостоятельно оплачивать оставшиеся 30%.

Особенно болезненно изменения могут ударить по семьям с детьми с инвалидностью.

Как поясняет представитель инициативы Раймондс Лейниекс-Пуке, если ребенок не способен пользоваться общественным транспортом самостоятельно, семье придется оплачивать сразу два билета — за ребенка и сопровождающего.

Доплаты уже существуют

Авторы инициативы обращают внимание и на другую проблему.

На региональных коммерческих рейсах уже действует порядок, при котором пассажиры с правом на бесплатный проезд могут столкнуться с дополнительными расходами.

Если билет на коммерческий рейс стоит дороже установленного государством тарифа на субсидируемом маршруте, разницу приходится оплачивать самому пассажиру.

Инициаторы предлагают устранить эту ситуацию на законодательном уровне, чтобы гарантированное законом право на бесплатный проезд действительно действовало независимо от выбранного подходящего рейса.

Что требуют от Сейма

Авторы петиции предлагают сохранить бесплатный проезд в полном объеме для всех категорий пассажиров, перечисленных в Законе об инвалидности.

Кроме того, они требуют отказаться от введения 30-процентной доплаты и изменить законодательство таким образом, чтобы порядок государственных компенсаций не перекладывал разницу в тарифах на людей, имеющих право на бесплатные поездки.

Еще одно требование — предусматривать в государственном бюджете отдельное финансирование для выполнения этих обязательств.

Если в будущем правительство вновь предложит сократить льготы, инициаторы хотят обязать его заранее публиковать оценку последствий, рассматривать альтернативные источники финансирования и обсуждать изменения с организациями, представляющими интересы людей с инвалидностью.

По мнению Лейниекса-Пуке, сохранение льгот особенно важно за пределами крупных городов, где у человека зачастую нет возможности выбрать другой автобус или поезд.

Бесплатный проезд позволяет людям с инвалидностью планировать работу, учебу, лечение и регулярную реабилитацию, не опасаясь дополнительных транспортных расходов.

Билеты могут подорожать уже в 2027 году

Предложения Министерства сообщения касаются не только льготников.

Ведомство подготовило три возможных варианта финансирования регионального общественного транспорта с 2027 года.

Первый вариант предполагает жесткую экономию. Стоимость проезда вырастет в среднем на 30%, количество региональных автобусных рейсов сократится примерно на 14%, а объем железнодорожных перевозок — на 3%. При этом максимальная государственная компенсация льгот составит 70% стоимости билета.

Второй вариант предусматривает сохранение существующей сети автобусных и железнодорожных маршрутов, но с повышением стоимости билетов в среднем на 10%. Льготы также предлагается ограничить 70%. Кроме того, тарифы планируется регулярно пересматривать.

Именно этот вариант Министерство сообщения считает наиболее реалистичным в нынешних бюджетных условиях. По расчетам ведомства, ограничение льгот позволит экономить около 6,9 миллиона евро ежегодно.

Третий вариант предполагает сохранение действующей системы льгот и нынешней сети маршрутов. При этом билеты подорожают в среднем на 10%. Для реализации такого сценария государству потребуется дополнительно выделять около 15 миллионов евро в год сверх базового финансирования.

При наличии дополнительных средств министерство считает третий вариант предпочтительным.

Почему государство хочет сократить расходы

Министерство сообщения объясняет необходимость изменений ростом стоимости транспортных услуг.

С 2024 года базовое государственное финансирование региональных перевозок составляет 93,8 миллиона евро в год.

При этом прогнозируемые расходы на 2026 год достигают примерно 109,9 миллиона евро.

Основными причинами увеличения затрат названы рост зарплат, цен на топливо, энергоресурсы и другие услуги.

В министерстве признают, что масштабное сокращение маршрутов ухудшит доступность рабочих мест, учебных заведений, медицинской помощи и других необходимых услуг.

Поэтому ведомство выступает за сохранение транспортной сети при постепенном увеличении доходов системы.

Против сокращения льгот выступила омбудсмен

Предложение ограничить компенсацию стоимости проезда уже вызвало возражения со стороны правозащитников и общественных организаций.

Против инициативы выступила омбудсмен Латвии Карина Палкова, а также организации пациентов, объединение людей с инвалидностью и их друзей Apeirons и Латвийская сеть благополучия детей.

Окончательное решение о финансировании общественного транспорта и возможных изменениях льгот предстоит принять правительству.

Пока действующее право на бесплатный проезд сохраняется.