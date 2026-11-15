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До 50 килограммов бесплатно: что сегодня раздают жителям Риги 0 625

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Песок
ФОТО: pixabay

В воскресенье, 15 ноября, жители двух районов Риги — Зиепниеккалнса и Иманты — смогут бесплатно получить песок для посыпки тротуаров в зимний период. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Муниципалитет и в этом году предоставляет жителям до 50 килограммов противоскользящего материала, чтобы помочь им содержать прилегающие к их участкам тротуары в безопасном состоянии.

Где сегодня можно получить песок

Раздача организована в пунктах приема осенней листвы по следующим адресам:

  • Зиепниеккалнс — улица Малу, 11, с 11:00 до 13:00.
  • Иманта — Курземес проспект, возле улицы Балтеглю, 1, с 14:00 до 17:00.

Как получить бесплатный песок в другие дни

С 9 ноября по 25 февраля противоскользящий материал также можно получать еженедельно в пунктах Рижского центра жителей районов и Управления содержания территорий Департамента внешнего пространства и мобильности.

Для этого необходимо предварительно подать заявку:

  • по электронной почте [email protected], указав контактные данные;
  • по бесплатному информационному телефону Рижского самоуправления 1201.

При получении песка потребуется предоставить заполненное и подписанное заявление. Его также можно подписать электронной подписью и заранее отправить на указанный адрес электронной почты.

Бесплатный песок предназначен для обработки тротуаров, прилегающих к территориям жителей, чтобы снизить риск падений во время гололеда.

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#Рига #безопасность #гололед
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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