В воскресенье, 15 ноября, жители двух районов Риги — Зиепниеккалнса и Иманты — смогут бесплатно получить песок для посыпки тротуаров в зимний период. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Рижскую думу.
Муниципалитет и в этом году предоставляет жителям до 50 килограммов противоскользящего материала, чтобы помочь им содержать прилегающие к их участкам тротуары в безопасном состоянии.
Где сегодня можно получить песок
Раздача организована в пунктах приема осенней листвы по следующим адресам:
- Зиепниеккалнс — улица Малу, 11, с 11:00 до 13:00.
- Иманта — Курземес проспект, возле улицы Балтеглю, 1, с 14:00 до 17:00.
Как получить бесплатный песок в другие дни
С 9 ноября по 25 февраля противоскользящий материал также можно получать еженедельно в пунктах Рижского центра жителей районов и Управления содержания территорий Департамента внешнего пространства и мобильности.
Для этого необходимо предварительно подать заявку:
- по электронной почте [email protected], указав контактные данные;
- по бесплатному информационному телефону Рижского самоуправления 1201.
При получении песка потребуется предоставить заполненное и подписанное заявление. Его также можно подписать электронной подписью и заранее отправить на указанный адрес электронной почты.
Бесплатный песок предназначен для обработки тротуаров, прилегающих к территориям жителей, чтобы снизить риск падений во время гололеда.
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