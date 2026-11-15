В Латвии продолжается судебное разбирательство по одному из самых масштабных дел о фальшивомонетничестве в истории страны. Преступная группа, по данным следствия, организовала в Риге подпольную типографию, где изготовила более 35 тысяч поддельных стодолларовых купюр. Общая сумма фальшивых денег превысила 3,5 миллиона долларов США.

Как сообщает LETA, Рижский окружной суд 15 декабря в 10:00 продолжит рассмотрение апелляционных жалоб на приговор суда первой инстанции. Подпольная типография работала под прикрытием легального бизнеса По версии прокуратуры, шестеро обвиняемых создали организованную группу, участники которой заранее распределили обязанности и наладили производство поддельных американских долларов.

Для этого в Риге оборудовали типографию: подготовили помещения, приобрели и установили необходимую технику.

Изготовление фальшивых банкнот происходило под прикрытием законной деятельности предприятия.

Поддельные купюры номиналом 100 долларов хранились в разных местах — непосредственно в типографии, по адресам проживания участников группы, а также в помещениях другой коммерческой компании.

Всего полиция изъяла 35 745 фальшивых стодолларовых банкнот общей номинальной стоимостью 3 574 500 долларов США.

По оценке правоохранительных органов, подделки отличались достаточно высоким качеством.

Какие сроки получили обвиняемые

По делу проходят шесть человек. Суд первой инстанции назначил им следующие наказания:

Нормундс Юшка — шесть лет лишения свободы;

Александр Фомичев — пять лет лишения свободы;

Виктор Жданович — четыре года лишения свободы;

Илмарс Криевиньш — три года лишения свободы;

Сергей Яковлев — три года лишения свободы;

Марис Попов — четыре года условного лишения свободы.

Всем шестерым также назначен пробационный надзор сроком на один год.

Приговор обжалован, поэтому дело рассматривается в апелляционной инстанции.

Следы фальшивых долларов обнаружили даже в США

Расследование началось задолго до обнаружения подпольной типографии.

Еще в сентябре 2014 года полиция задержала трех человек, подозреваемых в распространении поддельных стодолларовых купюр. Однако тогда установить происхождение фальшивых денег не удалось.

В последующие годы правоохранительные органы совместно с зарубежными партнерами выяснили, что банкноты такого же типа распространялись не только в Латвии, но и в США и Великобритании.

Анализ полученной информации позволил предположить, что типография, производившая фальшивые доллары, находится именно на территории Латвии.

15 апреля 2016 года полиция провела масштабную операцию, в ходе которой задержала нескольких подозреваемых и осуществила 13 обысков.

Были изъяты оборудование, поддельные деньги и другие вещественные доказательства.

Раскрыть дело помогли американские спецслужбы

По информации Государственной полиции, обнаруженная партия стала крупнейшим количеством фальшивых денег, когда-либо выявленным в Латвии.

Раскрыть деятельность группировки удалось благодаря международному сотрудничеству, в частности с Секретной службой США, которая занимается в том числе расследованием преступлений, связанных с подделкой американской валюты.