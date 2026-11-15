В Латвии продолжается судебное разбирательство по одному из самых масштабных дел о фальшивомонетничестве в истории страны. Преступная группа, по данным следствия, организовала в Риге подпольную типографию, где изготовила более 35 тысяч поддельных стодолларовых купюр. Общая сумма фальшивых денег превысила 3,5 миллиона долларов США.
Как сообщает LETA, Рижский окружной суд 15 декабря в 10:00 продолжит рассмотрение апелляционных жалоб на приговор суда первой инстанции. Подпольная типография работала под прикрытием легального бизнеса По версии прокуратуры, шестеро обвиняемых создали организованную группу, участники которой заранее распределили обязанности и наладили производство поддельных американских долларов.
Для этого в Риге оборудовали типографию: подготовили помещения, приобрели и установили необходимую технику.
Изготовление фальшивых банкнот происходило под прикрытием законной деятельности предприятия.
Поддельные купюры номиналом 100 долларов хранились в разных местах — непосредственно в типографии, по адресам проживания участников группы, а также в помещениях другой коммерческой компании.
Всего полиция изъяла 35 745 фальшивых стодолларовых банкнот общей номинальной стоимостью 3 574 500 долларов США.
По оценке правоохранительных органов, подделки отличались достаточно высоким качеством.
Какие сроки получили обвиняемые
По делу проходят шесть человек. Суд первой инстанции назначил им следующие наказания:
- Нормундс Юшка — шесть лет лишения свободы;
- Александр Фомичев — пять лет лишения свободы;
- Виктор Жданович — четыре года лишения свободы;
- Илмарс Криевиньш — три года лишения свободы;
- Сергей Яковлев — три года лишения свободы;
- Марис Попов — четыре года условного лишения свободы.
Всем шестерым также назначен пробационный надзор сроком на один год.
Приговор обжалован, поэтому дело рассматривается в апелляционной инстанции.
Следы фальшивых долларов обнаружили даже в США
Расследование началось задолго до обнаружения подпольной типографии.
Еще в сентябре 2014 года полиция задержала трех человек, подозреваемых в распространении поддельных стодолларовых купюр. Однако тогда установить происхождение фальшивых денег не удалось.
В последующие годы правоохранительные органы совместно с зарубежными партнерами выяснили, что банкноты такого же типа распространялись не только в Латвии, но и в США и Великобритании.
Анализ полученной информации позволил предположить, что типография, производившая фальшивые доллары, находится именно на территории Латвии.
15 апреля 2016 года полиция провела масштабную операцию, в ходе которой задержала нескольких подозреваемых и осуществила 13 обысков.
Были изъяты оборудование, поддельные деньги и другие вещественные доказательства.
Раскрыть дело помогли американские спецслужбы
По информации Государственной полиции, обнаруженная партия стала крупнейшим количеством фальшивых денег, когда-либо выявленным в Латвии.
Раскрыть деятельность группировки удалось благодаря международному сотрудничеству, в частности с Секретной службой США, которая занимается в том числе расследованием преступлений, связанных с подделкой американской валюты.
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