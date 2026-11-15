Иногда достаточно одной неприятной ситуации, чтобы испортить весь день. Особенно если планируешь просто быстро сходить за покупками, а в магазине всё оказывается совсем не так, как ожидалось, сообщает la.lv.

Беате написала в социальной сети Threads:

«Молодцы, Rimi! В 9:30 работают только кассы самообслуживания, и мне даже с полной тележкой товаров на 100 евро приходится самостоятельно сканировать все покупки. На вопрос, нельзя ли открыть хотя бы одну обычную кассу, отвечают, что продавцы-кассиры начинают работать только с 10:00.

Добавлю, что я на девятом месяце беременности и очень зла».

«Когда у меня полная тележка, меня бесят эти кассы самообслуживания. А когда покупок немного — очень удобно. Понимаю ваше недовольство», — пишет Катриня.

«Да, если бы у входа было заметное объявление о том, что в определённые часы обычные кассы не работают, я бы тоже нередко выбирала другие варианты или магазины», — добавляет другой пользователь.

Впрочем, многие пользователи считают, что это не такая уж существенная проблема, поскольку подобная ситуация не влияет на общее время, проведённое в магазине, а складывать товары в пакеты покупателям всё равно приходится самостоятельно.

Поскольку эта проблема может затрагивать довольно многих покупателей, la.lv решил разобраться в ситуации подробнее.

Оказалось, что Rimi и раньше давала разъяснения относительно графика работы обычных касс. В ряде магазинов их работу адаптируют к потоку покупателей.