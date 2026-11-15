Большинство работающих жителей Латвии уверены, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить их на рабочем месте в ближайшие десять лет. Однако именно представители технологических и финансовых профессий, которые лучше других знакомы с возможностями ИИ, чаще опасаются за свое будущее.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Fifty5Blue.

Согласно исследованию, 81% работающих жителей Латвии не боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта. При этом 49% совершенно не испытывают подобных опасений, а еще 32% скорее не боятся такого развития событий.

В то же время 13% опрошенных признаются, что искусственный интеллект может представлять угрозу для их занятости. Еще 6% затруднились с ответом.

При этом 43% работников положительно оценивают влияние ИИ на будущее своей профессии, причем 12% уверены, что новые технологии откроют дополнительные возможности.

Негативно оценивают влияние искусственного интеллекта 14% респондентов, из которых 5% считают его прямой угрозой своей профессии. Еще 28% убеждены, что ИИ вообще никак не повлияет на их работу.

Кто боится искусственного интеллекта больше всего

Любопытно, что чаще других опасения высказывают сотрудники сферы информационных технологий, финансов и страхования. При этом именно IT-специалисты сравнительно часто видят в искусственном интеллекте и новые профессиональные возможности.

Наиболее оптимистично к развитию ИИ относятся работники в возрасте от 25 до 34 лет, люди с высшим образованием, руководители, высококвалифицированные специалисты и сотрудники с высокими доходами.

Положительное отношение к новым технологиям также чаще встречается среди жителей Рижского региона и тех, кто работает удаленно или в гибридном режиме.

В свою очередь, работники старшего возраста — от 55 до 65 лет, представители рабочих профессий и сотрудники обрабатывающей промышленности чаще считают, что искусственный интеллект никак не повлияет на их профессиональную деятельность.

Меньше опасаются потерять работу из-за ИИ также сотрудники сферы здравоохранения, ухода за людьми, профессиональных и научных услуг.