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Латвию накроет череда циклонов: синоптики дали прогноз на праздничную неделю 0 335

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погода в Латвии

На следующей неделе погоду в Латвии будет определять действие активных циклонов, приближающихся с запада. Небо будет преимущественно затянуто облаками, страну пересекут несколько зон осадков, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью температура воздуха ожидается от -1 до +4 градусов, днем - от +2 до +7 градусов, на побережье местами будет на градус теплее.

В ночь на понедельник на большей части территории ожидается переменная облачность и сухая погода. На западе будет более облачно, во второй половине ночи местами возможен небольшой дождь. После полудня облачность распространится на всю страну, а с запада начнет двигаться зона осадков, которая принесет дожди в западные и центральные районы.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, на побережье - с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура опустится до -1…+3 градусов, днем составит +2…+6 градусов.

Во вторник и в День провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, сохранится преимущественно пасмурная погода, лишь местами может выглядывать солнце. На большей части территории страны ожидаются осадки: во вторник вечером местами на востоке, а в среду и в остальных регионах пройдут дожди и мокрый снег. Синоптики предупреждают о возможной гололедице. Во вторник вечером и в ночь на среду местами образуется туман.

Ветер будет слабым или умеренным, южных направлений. В среду днем он сменится на восточный, на побережье сохранится порывистым.

Во второй половине недели облачность сохранится, на обширной территории выпадут осадки, преимущественно дождь, местами мокрый снег и снег.

С притоком более холодного воздуха ночи станут прохладнее. В центральных и восточных районах температура местами опустится до 0…-2 градусов, тогда как на западе и побережье останется выше нуля.

В середине недели ветер ослабнет, но к выходным сменится на западный, юго-западный и на побережье вновь усилится.

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#погода #ветер #Латвия #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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