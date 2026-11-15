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Ловушка для водителей: на каких дорогах Латвии сегодня особенно опасно 0 279

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гололед

Утром в воскресенье, 15 ноября, из-за образования гололеда осложнилось движение на отдельных участках дорог в Видземе. Водителей призывают соблюдать осторожность, особенно на Видземском шоссе (А2) и региональных автодорогах, сообщают Latvijas valsts ceļi.

Наиболее сложные условия движения наблюдаются на следующих участках:

  • Видземское шоссе (А2) — от поворота на Смилтене до Вецлайцене;
  • региональные дороги в окрестностях Алуксне;
  • автодорога Плявиняс — Мадона — Гулбене (P37) — на участке от Дзелзавы до Гулбене.

Для борьбы с гололедом дорожные службы обрабатывают скользкие участки противоскользящими материалами. В работах задействованы 13 единиц зимней дорожной техники.

В Latvijas valsts ceļi напоминают, что сезон зимнего содержания государственных автодорог начался 16 октября и продлится до 15 апреля. В этот период дорожные службы постоянно следят за погодными условиями и состоянием дорожного покрытия, при необходимости проводя противогололедную обработку и уборку снега.

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#Латвия #гололед
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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