Утром в воскресенье, 15 ноября, из-за образования гололеда осложнилось движение на отдельных участках дорог в Видземе. Водителей призывают соблюдать осторожность, особенно на Видземском шоссе (А2) и региональных автодорогах, сообщают Latvijas valsts ceļi.

Наиболее сложные условия движения наблюдаются на следующих участках:

Видземское шоссе (А2) — от поворота на Смилтене до Вецлайцене;

региональные дороги в окрестностях Алуксне;

автодорога Плявиняс — Мадона — Гулбене (P37) — на участке от Дзелзавы до Гулбене.

Для борьбы с гололедом дорожные службы обрабатывают скользкие участки противоскользящими материалами. В работах задействованы 13 единиц зимней дорожной техники.

В Latvijas valsts ceļi напоминают, что сезон зимнего содержания государственных автодорог начался 16 октября и продлится до 15 апреля. В этот период дорожные службы постоянно следят за погодными условиями и состоянием дорожного покрытия, при необходимости проводя противогололедную обработку и уборку снега.