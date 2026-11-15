«Лесные грибы сложно искусственно разводить, особенно микоризные: их мицелий может жить и плодоносить только в симбиозе с корнями деревьев. Поэтому без подходящего дерева-хозяина и правильной лесной почвы ничего не получится, – поясняет миколог, канд. биол. наук Татьяна ШАБАШОВА.

– Для выращивания самый реалистичный вариант – маслята. Их можно попытаться «заселить» на участке, если посадить на нем пару молодых сосен из леса, уже имеющих микоризу с маслятами.