Почти треть молодых жителей Латвии сомневаются в том, что знания по математике, полученные в школе, действительно пригодились им во взрослой жизни.

При этом большинство населения страны придерживается противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса страховой компании BTA, проведенного совместно с исследовательским агентством Norstat Latvija.

Согласно исследованию, 32% жителей Латвии в возрасте от 18 до 29 лет считают школьную математику скорее бесполезной или совершенно бесполезной в повседневной жизни.

Именно молодежь наиболее скептически оценивает практическую пользу математических знаний.

В то же время среди всех возрастных групп 77% опрошенных признают, что знания, полученные на уроках математики, помогают им в повседневных делах.

Знают формулы, но умеют ли ими пользоваться?

Участникам исследования также предложили оценить, насколько хорошо современные школьники способны применять математические знания за пределами учебного класса.

Результаты оказались неоднозначными.

40% респондентов оценили эти способности на пять или шесть баллов по десятибалльной шкале.

Еще 22% поставили от одного до четырех баллов, фактически выразив сомнение в умении школьников использовать математику на практике.

Высокие оценки — от семи до десяти баллов — дали 38% участников опроса.

Таким образом, значительная часть населения считает, что между изучением математических правил и их применением в реальной жизни существует определенный разрыв.

Опрос проводился в октябре 2026 года.