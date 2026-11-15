В понедельник, 16 ноября, погода в Латвии начнет меняться: после относительно спокойной ночи страну постепенно накроют облака, а с запада придет зона осадков. В западных и центральных районах ожидаются дожди, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью на большей части территории страны сохранится переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Однако на западе небо будет преимущественно пасмурным, а ближе к утру местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +3 градусов.

Днем облачность постепенно увеличится по всей стране. Во второй половине дня дожди начнут распространяться с западных районов на центральную часть Латвии.

Воздух прогреется до +2…+6 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер. На побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Риге

В столице ночь на понедельник пройдет без осадков. Небо временами будет проясняться, хотя периодически появятся облака.

Температура воздуха опустится до +1…+2 градусов. Южный ветер будет слабым или умеренным, с порывами до 14 метров в секунду.

Во второй половине понедельника в центральных районах страны, включая Ригу, ожидается увеличение облачности и возможен дождь.