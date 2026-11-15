В Латвии определились основные участники будущей правительственной коалиции. «Объединенный список» (AS) и Национальное объединение (NA) договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства и распределении сфер ответственности. Однако будущему кабинету предстоит работать с минимальным большинством в Сейме — всего 51 голосом из 100.

Об этом агентству LETA сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список»).

По его словам, переговоры о программе правительства и условиях сотрудничества еще продолжаются. Сторонам предстоит согласовать окончательные документы, после чего можно будет перейти к формированию кабинета министров.

Нацблоку предложили три министерства

Национальное объединение получило предложение до понедельника, 16 ноября, выдвинуть кандидатов на три министерских поста:

министра внутренних дел;

министра благосостояния;

министра культуры.

При этом Кулбергс предложил действующему министру обороны Райвису Мелнису сохранить свой пост и в новом правительстве.

Премьер подчеркнул, что при выборе министров намерен руководствоваться прежде всего их профессиональными качествами, а не партийной принадлежностью.

Имена остальных кандидатов в министры обещают объявить в ближайшее время.

«Бюджет находится в критическом состоянии»

Кулбергс назвал четыре главных приоритета будущего правительства: государственная безопасность, наведение порядка в государственных финансах, экономический рост и повышение эффективности государственного управления.

При этом премьер весьма жестко оценил нынешнее финансовое положение страны.

«Мы стоим перед суровой реальностью. Наследие прежней политики тяжелое, а состояние бюджета критическое», — заявил он.

По словам Кулбергса, если не принять решительных мер, уже к 2030 году Латвия рискует столкнуться с нехваткой средств для обеспечения национальной обороны.

Премьер также предупредил об опасности повторения ситуации, когда стране придется обращаться за международной финансовой помощью, что существенно ограничит самостоятельность при принятии решений.

По его мнению, дальнейшая жизнь в долг и попытки убедить общество, что ситуация находится под контролем, не могут заменить ответственной финансовой политики.

«Новому Единству» не доверяют

Кулбергс объяснил выбор Национального объединения в качестве партнера давним сотрудничеством и близостью политических позиций.

По его словам, для формирования правительства важно не только наличие парламентского большинства, но и готовность партнеров проводить сложные, однако необходимые стране реформы.

В то же время премьер выразил сомнения в готовности партий, определявших прежнюю государственную политику, действительно изменить свой подход.

Особенно критично он высказался о «Новом Единстве».

«У меня сейчас нет уверенности, что партии, которые были главными создателями прежней системы, готовы изменить ее по существу. В первую очередь это касается „Нового Единства“», — заявил Кулбергс.

Он добавил, что политические силы могут пересматривать свои позиции, однако готовность исправлять прежние ошибки необходимо доказывать конкретными действиями.

По словам премьера, такую готовность вскоре можно будет оценить по голосованиям в Сейме.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что наиболее активные переговоры о формировании правительства ведутся именно между «Объединенным списком» и Национальным объединением. Представителей «Нового Единства» и «Прогрессивных» на очередной раунд переговоров не пригласили.

Всего 51 голос: сможет ли коалиция удержаться?

Главная проблема будущего правительства — крайне небольшое парламентское большинство.

Вместе «Объединенный список» и Национальное объединение располагают 51 депутатским голосом. Это означает, что потеря поддержки даже одного депутата может поставить под угрозу принятие решений, требующих абсолютного большинства голосов Сейма.

Кулбергс признает, что такая ситуация потребует строгой дисциплины внутри коалиции и тесного сотрудничества с представителями других парламентских фракций.

Ранее лидер партии «Латвия на первом месте» (LPV) Айнарс Шлесерс обещал поддержать правительство AS и NA.

Однако в пятницу он предупредил, что участие некоторых политиков в будущем кабинете может осложнить поддержку со стороны его партии.

Таким образом, несмотря на достигнутую договоренность между двумя политическими силами, устойчивость нового правительства пока остается под вопросом.

Оппозиции обещают больше влияния

Кулбергс намерен изменить и подход к взаимодействию с оппозиционными партиями.

Он предлагает проводить регулярные встречи с их представителями, желательно раз в месяц, чтобы обсуждать актуальные вопросы, выслушивать предложения и искать поддержку для необходимых реформ.

Кроме того, премьер считает, что оппозиции следует доверять должности в комиссиях Сейма, а ее законодательные инициативы оценивать по существу, а не исключительно с точки зрения партийной принадлежности.

По мнению Кулбергса, вопросы государственной безопасности, финансовой стабильности и экономического развития требуют максимально широкой политической поддержки.

Окончательные условия сотрудничества и полный состав будущего правительства должны стать известны после завершения переговоров.