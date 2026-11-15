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Пенсии выросли почти на 10%: кому в Латвии платят больше 1 95

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пенсионерка
ФОТО: pixabay

Средний размер пенсии по старости в Латвии в сентябре 2026 года составил 689,09 евро. Это на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования (VSAA).

Всего в сентябре пенсии по старости получали 441 534 жителя Латвии. Среди них 287 829 женщин и 153 705 мужчин.

При этом размер пенсий у мужчин и женщин заметно различается.

Средняя пенсия женщин в сентябре составляла 660,27 евро, тогда как у мужчин она достигала 743,05 евро.

Таким образом, мужчины в Латвии в среднем получают пенсию по старости на 82,78 евро больше, чем женщины, или примерно на 12,5%.

По сравнению с сентябрем прошлого года средняя пенсия по старости увеличилась почти на 10%. Однако речь идет именно о среднем показателе: фактический размер выплат конкретному пенсионеру может существенно отличаться.

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#пенсионеры #Латвия #пенсии #женщины #статистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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