В Латвии и Литве стартовал совместный проект по спасению темной европейской медоносной пчелы — редкого подвида, который обитает в Северной Европе со времен последнего ледникового периода. Несмотря на тысячелетия успешного существования, сегодня эти пчелы оказались под угрозой исчезновения.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Латвийский фонд природы, ученые и природоохранные организации двух стран объединяют усилия, чтобы сохранить уникальную популяцию и предотвратить утрату ее генетических особенностей.

Пчелы, пережившие ледниковый период

Темная европейская медоносная пчела — коренной обитатель Северной Европы. За тысячи лет она приспособилась к местному климату, растительности и природным условиям.

В Латвии и Литве этот подвид считается важной частью природного и генетического наследия региона.

Однако сегодня его существование находится под угрозой. Главная проблема — скрещивание с завезенными подвидами медоносных пчел. В результате темные пчелы постепенно теряют свою генетическую самобытность и ценные способности к адаптации.

Ученые создадут сеть пасек для спасения редких пчел

Поскольку популяции темной пчелы встречаются в приграничных районах Латвии и Литвы, специалисты решили действовать совместно.

В рамках проекта ученые намерены изучить распространение подвида, провести генетические исследования, создать единую систему мониторинга и общую базу данных.

Особая роль отводится местным пчеловодам. После изучения популяции специалисты отберут генетически наиболее перспективные пчелиные семьи, получат от них маток и передадут их пчеловодам.

Таким образом в Латвии планируется создать сеть пасек, которая поможет сохранить и укрепить популяцию темной европейской пчелы.

Может ли редкая пчела влиять на качество меда?

Еще одно направление исследований связано с качеством продуктов пчеловодства.

Ученые изучат, как генетические особенности темных пчел и биоразнообразие окружающей среды связаны с характеристиками меда, прополиса и цветочной пыльцы.

Исследователи также намерены выяснить, какую роль этот подвид играет в сохранении биоразнообразия и как разнообразие растений вблизи пасек отражается на качестве продуктов пчеловодства.

Для пчеловодов Латвии и Литвы организуют обучающие семинары, практические занятия и мероприятия по обмену опытом.

В проекте участвуют Латвийский университет биологических наук и технологий, Латвийский государственный институт лесоведения Silava, Латвийский фонд природы, Ботанический сад Клайпедского университета, литовский государственный научно-исследовательский институт и Литовская ассоциация темной пчелы.

Цель сотрудничества — не только сохранить редкий подвид, но и создать условия для его устойчивого существования в будущем.