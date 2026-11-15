«В последнее время у нас происходит что-то странное с флагами. Наряду с государственными флагами, флагами ЕС, конкретных муниципалитетов и Украины у нас время от времени кто-то вывешивает флаги, не имеющие к Латвии никакого отношения: то флаг Афганистана, то — как недавно на Вантовом мосту — флаг Саудовской Аравии...

В связи с этим несколько вопросов:

Существует ли в Латвии перечень стран, флаги которых вывешивать можно, и стран, флаги которых вывешивать нельзя? Например, если кто-то решит вывесить в публичном месте флаг какой-либо страны, где годами идут гражданские войны (например, Судана, Сомали, Ливии и т. д.) и тысячами гибнут люди (в том числе дети), в знак сочувствия к этим людям, ожидает ли такого человека какое-либо наказание? Если да, то какое именно? Предусмотрено ли какое-либо наказание для лица, вывесившего в публичном месте флаг враждебной для властей Латвии страны — например, России или Белоруссии? Какое? Имеет ли значение место размещения флага (например, если человек разместил некий флаг не в публичном месте, а в окне своей квартиры)? Читатель bb.lv»

Разъясняет Департамент коммуникации Министерства юстиции:

— В демократическом правовом государстве каждый имеет право свободно выражать свои взгляды, в том числе путём демонстрации флагов других стран, и это право защищено статьёй 100 Конституции Латвийской Республики. Нормативно-правовые акты предусматривают протокольный порядок использования латвийского национального флага вместе с флагами других стран, и это подтверждает, что использование флагов других стран допустимо.

В Латвии нет общего запрета на публичное использование флага той или иной страны, а также нет списка запрещённых флагов стран. Обычно решающим фактором является не сам флаг как объект, а то, что именно означает его использование в конкретной ситуации — например, прославление военной агрессии и/или военных преступлений, терроризма, разжигание ненависти или пропаганда тоталитарных режимов.

Примеры:

Флаг используется демонстративно для выражения поддержки агрессии России против Украины;

Флаг используется вместе с буквами «Z», «V» или другими символами, прославляющими агрессию;

Это происходит на мероприятии, содержание которого связано с оправданием агрессии;

Прославляются флаги бывшего СССР, бывших республик СССР и нацистской Германии.

В подобных случаях возможно привлечение к административной ответственности, поскольку Закон об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка запрещает использование символов тоталитарных режимов в общественных местах, а также использование в общественных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления.

Поэтому в каждом конкретном случае важно оценивать не только сам факт вывешивания флага, но и место и способ его размещения, действия и заявления лица, а также общий контекст ситуации. Например, размещение флага на объекте общественной инфраструктуры может иметь юридические последствия, если нарушены требования безопасности или другие нормативные требования.

В то же время мирная демонстрация иностранного флага, выражающая политические взгляды или солидарность с жителями страны, сама по себе не является основанием для привлечения лица (лиц) к ответственности. Установление факта возможного нарушения и определение ответственности относятся к компетенции соответствующих органов, которые оценивают все фактические и правовые обстоятельства конкретного дела.