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Погода в Латвии меняет настроение: чего ждать в воскресенье 0 873

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень
ФОТО: LETA

Воскресенье начнется с облачной погоды, однако постепенно, начиная с юго-западных районов страны, небо будет проясняться, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и южный ветер, который в прибрежных районах усилится порывами до 15–17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов.

В Риге в первой половине дня еще возможен небольшой дождь, но после полудня облачность начнет рассеиваться. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и южный ветер. Температура воздуха повысится до +6…+7 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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