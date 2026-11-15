Воскресенье начнется с облачной погоды, однако постепенно, начиная с юго-западных районов страны, небо будет проясняться, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и южный ветер, который в прибрежных районах усилится порывами до 15–17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов.

В Риге в первой половине дня еще возможен небольшой дождь, но после полудня облачность начнет рассеиваться. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и южный ветер. Температура воздуха повысится до +6…+7 градусов.