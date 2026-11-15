Латвийская национальная авиакомпания airBaltic сообщила о масштабном инциденте с персональными данными пассажиров. В результате несанкционированного доступа к системам внешнего IT-поставщика оказалась затронута информация примерно о 618 тысячах бронирований. При этом некоторые пассажиры временно лишились возможности самостоятельно управлять своими бронированиями и регистрироваться на рейсы через интернет.

Как сообщает LETA со ссылкой на авиакомпанию, инцидент затронул данные пассажиров, которые проходили онлайн-регистрацию на рейсы airBaltic в период с 18 июля по 12 ноября 2026 года.

Какие данные оказались под угрозой

По информации авиакомпании, несанкционированный доступ затронул следующие сведения:

имена и фамилии пассажиров;

номера бронирований;

информацию о рейсах.

При этом платежные данные, сведения о паспортах и других проездных документах, а также иная конфиденциальная информация не пострадали.

В airBaltic подчеркивают, что собственные информационные системы авиакомпании не были взломаны. Инцидент произошел в инфраструктуре стороннего поставщика IT-услуг.

На данный момент признаков использования полученных данных в мошеннических целях не обнаружено.

Почти 12 тысяч бронирований требуют особого внимания

Особое внимание авиакомпания уделяет пассажирам, чьи поездки еще не состоялись.

По предварительным данным, около 11 800 затронутых бронирований относятся к предстоящим рейсам. В ходе расследования это число может измениться.

В целях безопасности airBaltic временно отключила для таких бронирований возможность онлайн-регистрации и самостоятельного управления бронированием.

Однако пассажирам не стоит беспокоиться о возможности вылета: зарегистрироваться на рейс можно непосредственно в аэропорту, причем бесплатно.

Авиакомпания заверяет, что все рейсы выполняются по расписанию и пассажиры могут путешествовать в соответствии со своими планами.

Для тех, кто не проходил онлайн-регистрацию в период с 18 июля по 12 ноября, все онлайн-сервисы продолжают работать в обычном режиме.

Мошенники могут воспользоваться утечкой

Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев злоупотребления полученной информацией, airBaltic предупреждает о возможных попытках мошенничества.

Злоумышленники могут использовать имена пассажиров, номера бронирований и сведения о рейсах для отправки убедительно выглядящих поддельных сообщений.

Особенно осторожно следует относиться к неожиданным электронным письмам, SMS и телефонным звонкам, в которых предлагается получить компенсацию, оформить возврат денег или подтвердить данные бронирования.

Такие сообщения могут приходить якобы от имени airBaltic или других компаний, предоставляющих туристические услуги.

Пассажирам рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать посторонним платежные данные и другую личную информацию.

Что делать пассажирам airBaltic

Если пассажир проходил онлайн-регистрацию в указанный период, ему следует учитывать возможность компрометации данных бронирования.

Тем, у кого впереди перелет и отключена онлайн-регистрация, необходимо пройти регистрацию непосредственно в аэропорту. Дополнительная плата за это взиматься не будет.

По вопросам, связанным с утечкой данных, можно обратиться к специалисту airBaltic по защите персональных данных по электронной почте [email protected].

После обнаружения инцидента авиакомпания совместно с IT-поставщиком приняла меры для ограничения последствий и снижения рисков.

О случившемся уведомлены соответствующие надзорные органы, включая латвийский центр реагирования на киберинциденты CERT.LV.

Расследование продолжается.

Инцидент произошел на фоне финансовой реструктуризации Сообщение об утечке данных появилось в период, когда airBaltic занимается реструктуризацией финансовых обязательств в рамках американской процедуры Chapter 11.