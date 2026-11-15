В Латвии предложили сделать парковки возле всех государственных больниц бесплатными для пациентов, их сопровождающих и посетителей. Соответствующая инициатива появилась на портале общественных инициатив ManaBalss.lv.

Автор инициативы Рейнис Петерсонс призывает Сейм и Кабинет министров изменить законодательство и предусмотреть финансирование, чтобы возле каждой государственной больницы было достаточно бесплатных парковочных мест.

Причем бесплатно оставлять автомобиль предлагается на все время посещения медицинского учреждения — независимо от того, сколько продлятся обследования, консультации или процедуры.

За посещение больницы приходится платить дополнительно

Сегодня правила парковки возле государственных больниц Латвии существенно различаются.

Например, возле Детской клинической университетской больницы в Торнякалнсе первый час парковки бесплатный. Затем необходимо платить два евро за каждый час, а стоимость стоянки в течение суток составляет десять евро.

При этом предусмотрены исключения. Люди с инвалидностью могут пользоваться парковкой бесплатно при предъявлении соответствующего удостоверения. Пациентам стационара, дневного стационара и Центра неотложной медицинской помощи предоставляется один бесплатный выезд.

Если пациент находится в стационаре более пяти дней, для одного автомобиля предусмотрен бесплатный пропуск, позволяющий многократно выезжать с территории.

Пациенты не могут заранее знать, сколько времени проведут в больнице

Автор инициативы обращает внимание, что платные парковки создают дополнительную финансовую нагрузку на пациентов и их родственников.

Кроме того, посещение больницы нередко затягивается по независящим от человека причинам. Обследование, консультация врача или медицинская процедура могут продолжаться значительно дольше запланированного времени.

В результате пациентам и сопровождающим приходится не только переживать из-за состояния здоровья, но и беспокоиться о растущей стоимости парковки.

Что предлагают изменить

Инициатива предусматривает внесение поправок в Закон о медицине и связанные с ним правила Кабинета министров.

Предлагается обеспечить достаточное количество бесплатных парковочных мест с учетом реального потока пациентов и посетителей.

Особое внимание планируется уделить людям с ограниченной подвижностью, в том числе после травм и операций, даже если у них нет официально установленной инвалидности. Для них предлагается предусмотреть специальные парковочные места ближе ко входам в больницы.

При этом существующие права людей с инвалидностью на специально зарезервированные парковочные места должны сохраниться.

Где возьмут деньги на бесплатные парковки

Автор инициативы признает, что ситуация в разных больницах неодинакова. В некоторых медицинских учреждениях бесплатных парковочных мест уже достаточно, поэтому серьезных изменений не потребуется.

В других случаях проблему предлагается решать путем реорганизации существующих стоянок, более эффективного использования земельных участков или строительства новых парковок.

Чтобы автомобили не занимали места без необходимости слишком долго, допускается введение ограничений по времени. Однако пациенты и посетители должны иметь возможность бесплатно парковаться на весь фактически необходимый период пребывания в больнице.

Для реализации новых правил предлагается установить переходный период и выделить отдельное финансирование, не сокращая средства, предназначенные непосредственно для лечения пациентов.

Пока речь идет лишь об общественной инициативе. Чтобы предложенные изменения стали обязательными, их должны рассмотреть и поддержать ответственные государственные органы.