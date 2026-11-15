По подозрению в причастности к попытке нападения на эстонское предприятие оборонной промышленности "Threod Systems", производящее дроны, задержаны восемь граждан Латвии, сообщила в воскресенье прокуратура Эстонии.

Задержания провели сотрудники Полиции безопасности Эстонии (KaPo) и Департамента полиции и погранохраны.

В ночь на субботу была предпринята попытка взрыва с целью поджога здания "Threod Systems" в Виймси. Инцидент произошел в 3:06, однако благодаря готовности предприятия и быстрой реакции охранника серьезных повреждений удалось избежать.

Генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси сообщила, что дело расследуется по статье уголовного кодекса о действиях против безопасности Эстонии по заданию иностранной разведывательной или спецслужбы, в том числе сборе информации и повреждении имущества.

По словам генерального директора KaPo Марго Паллосона, имеющаяся у службы информация свидетельствует, что нападение было заказано российской военной разведкой ГРУ.

В расследовании также участвовали Служба государственной безопасности (СГБ) и прокуратура Латвии.

Как сообщили агентству ЛЕТА в СГБ, служба передала KaPo информацию о рисках подготовки диверсии в Эстонии, после чего обе службы незамедлительно начали скоординированные действия по ее предотвращению.

14 ноября СГБ провела процессуальные действия на девяти объектах в Латвии, связанных с задержанными. В ходе обысков изъяты взрывоопасные предметы, пиротехнические изделия, боеприпасы, а также большое количество мобильных телефонов и других носителей данных.

"Threod Systems" производит разведывательные дроны дальнего радиуса действия и ударные беспилотники.