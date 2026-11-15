В Латвии вновь подняли вопрос о возможности досрочного получения накоплений второго пенсионного уровня. На портале общественных инициатив ManaBalss.lv повторно начат сбор подписей за предоставление жителям права добровольно изымать все накопленные средства еще до достижения пенсионного возраста.

Автор инициативы Гиртс Бумберс предлагает внести изменения в Закон о государственных фондируемых пенсиях, чтобы каждый участник второго пенсионного уровня мог самостоятельно решать, когда и как использовать накопленный капитал.

Подобное предложение уже рассматривалось Сеймом, однако 21 мая 2026 года депутаты его отклонили.

Деньги предлагают разрешить тратить на лечение, жилье и погашение долгов

По мнению автора инициативы, действующая пенсионная система слишком жесткая и не учитывает жизненные обстоятельства людей.

Он считает, что жители должны иметь возможность воспользоваться собственными накоплениями, не дожидаясь выхода на пенсию.

Среди возможных целей использования денег называются:

оплата лечения и медицинских услуг;

покупка или ремонт жилья;

первоначальный взнос по ипотеке;

погашение долгов;

образование детей;

открытие собственного бизнеса.

При этом речь идет исключительно о добровольном решении. Инициатива не предусматривает ликвидации второго пенсионного уровня или обязательного изъятия накоплений.

Деньги предлагают выдавать без подоходного налога

Согласно предложению, заявление на получение пенсионных накоплений можно будет подать в электронном виде через Государственное агентство социального страхования (VSAA) или управляющего пенсионными средствами.

Перед получением денег человеку должны будут предоставить подробную информацию о последствиях такого решения, включая индивидуальный расчет того, насколько уменьшится его будущая пенсия.

Кроме того, автор предлагает освободить изымаемые средства от подоходного налога с населения.

Бумберс убежден, что возможность самостоятельно распоряжаться накоплениями повысит доверие жителей к государству, поможет улучшить качество жизни и будет способствовать экономической активности.

В Сейме уже выступали против

Вопрос досрочного изъятия пенсионных накоплений неоднократно обсуждался в латвийском парламенте.

В течение 2026 года депутаты рассматривали несколько подобных общественных инициатив, однако ни одна из них не получила поддержки большинства.

С аналогичными предложениями выступали партии «Латвия на первом месте» и Национальное объединение.

Союз зеленых и крестьян также предлагал разрешить досрочно использовать средства второго пенсионного уровня, но исключительно для оплаты медицинских расходов. Эта идея тоже не получила необходимой поддержки.

Против свободного изъятия накоплений выступает и «Объединенный список».

Представитель партии Марис Кучинскис в интервью LETA заявил, что опыт Эстонии и Литвы, где разрешили получать пенсионные накопления, выгоден прежде всего торговцам.

Таким образом, вопрос остается открытым. Пока действующее законодательство не предусматривает свободного досрочного изъятия всех накоплений второго пенсионного уровня, а новая инициатива лишь предлагает изменить существующие правила.