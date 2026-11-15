Только 8% жителей Латвии могут позволить себе жить, не задумываясь об экономии. Остальные 92% стараются сокращать расходы хотя бы в одной категории повседневных трат. Причем все чаще экономия затрагивает не только развлечения и путешествия, но и качество жизни в целом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса банка Citadele, проведенного совместно с исследовательской компанией Norstat.

Первое место в списке расходов, которые люди готовы сократить, занимают развлечения и досуг. На них экономят 33% опрошенных — на два процентных пункта больше, чем год назад.

На втором месте — косметические процедуры и уход за внешностью. Если в прошлом году эти расходы сокращали 27% жителей, то теперь уже 30%.

Еще 29% респондентов стараются меньше тратить на одежду, обувь и аксессуары. Год назад таких было 27%.

Под сокращение расходов также попадают путешествия, отдых и культурные мероприятия.

Главный экономист Citadele Карлис Пургайлис отмечает, что повышение зарплат в последние годы действительно улучшило покупательную способность населения, однако это не означает, что люди готовы больше тратить.

По его словам, жители прежде всего отказываются от расходов, которые не относятся к предметам первой необходимости.

В Риге экономят даже на продуктах

Особенно тревожная ситуация наблюдается в столице.

Согласно исследованию, 22% жителей Риги стараются сократить расходы на продукты питания. В других регионах Латвии этот показатель значительно ниже — от 10% до 16%.

Экономист объясняет такую разницу высокой стоимостью жизни в столице.

После оплаты жилья, коммунальных услуг и других обязательных счетов у некоторых рижских семей остается значительно меньше свободных денег, чем можно было бы предположить, исходя из статистики доходов.

Молодежь экономит на еде чаще пенсионеров

Исследование выявило и неожиданную возрастную закономерность.

Среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет расходы на питание сокращают 27% опрошенных.

А вот среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет таких всего 12%.

Однако, как подчеркивает Пургайлис, это вовсе не означает, что пожилые люди могут позволить себе покупать больше продуктов.

Возможно, их потребительские привычки уже давно приспособлены к ограниченному бюджету, поэтому возможностей для дальнейшего сокращения расходов практически не осталось.

Аналогичная тенденция наблюдается и в расходах на одежду, обувь и аксессуары.

Кто экономит больше остальных

Наиболее активно сокращают расходы жители Латвии в возрасте от 40 до 49 лет.

Именно эта возрастная группа чаще других отказывается от развлечений, культурных мероприятий, путешествий и косметических процедур.

По мнению экономиста, такая ситуация свидетельствует о растущем финансовом давлении на экономически активные семьи.

Пургайлис предупреждает, что длительная вынужденная экономия может отрицательно сказаться не только на благосостоянии людей, но и на экономике страны.

Ведь именно экономически активное население обеспечивает значительную часть потребления и налоговых поступлений.

Экономия или финансовые трудности?

Эксперт подчеркивает, что важно различать добровольную экономию ради накоплений и ситуацию, когда человеку приходится отказываться от действительно необходимых расходов.

Особенно тревожным сигналом становится сокращение затрат на медицинскую помощь и другие базовые потребности.

По мнению Пургайлиса, чрезмерная осторожность потребителей может замедлить восстановление внутреннего спроса, особенно в сфере услуг, и негативно повлиять на темпы экономического роста.

Опрос Citadele и Norstat проводился в октябре 2026 года.

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