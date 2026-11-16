Штраф за парковку сам по себе не является приятным сюрпризом, однако ещё неприятнее узнать о нём только тогда, когда письмо присылают взыскатели долгов.

Ингус пишет на платформе социальных сетей “X”: “О штрафе 35 евро от “EuroPark” впервые узнаю от “Conventus”, который требует ещё 15 евро за взыскание. Квитанции не было, электронного письма я не получил, а почту не мог получить, потому что нахожусь вне Латвии.

Оспорю штраф — оплата магазина есть в выписке по счёту. Это честная коммерческая практика и нормальная ситуация в 2026 году? У меня не было возможности ознакомиться со штрафом.”

“Нужно публиковать адреса магазинов! Эти магазины заслужили остаться без покупателей,” — считает Дзинтарс.

Ещё один пользователь недоволен: “Они также практически никогда не отправляют по почте так называемую неустойку, врут, что якобы отправляли, а вот письма от взыскателей с их наценкой почему-то приходят. Удивляюсь, как PTAC и другие оставляют их в покое.”

С системой штрафов, похоже, что-то пошло не так. “Даже на частников смотреть не надо. Мне штраф за превышение скорости от Рижского самоуправления пришёл одновременно с письмом-угрозой — оплатить в ближайшие две недели, потому что, оказывается, в сентябре я превысил скорость, а штраф пришёл в начале ноября,” — рассказывает ещё один пользователь.

Также Каспарс пользуется возможностью высказаться: “Оспаривать этот частный штраф — самая тупая трата времени, какую только можно представить. Это не административный штраф, который взыскивают судебные исполнители без лишних слов. Пусть этот парк сам идёт в суд и доказывает свою правоту, если может и хочет.”