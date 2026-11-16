Во вторник, 17 ноября, накануне Дня провозглашения Латвийской Республики, в стране ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.

Осадки прогнозируются как ночью, так и днём. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в светлое время суток в центральных и восточных районах Латвии. Местами возможна дымка.

При этом жителям Курземе повезёт немного больше: там облака временами будут рассеиваться и может выглянуть солнце.

В ночь на вторник будет дуть умеренный южный ветер, температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.

Днём ветер немного ослабеет, а воздух прогреется до +3…+8 градусов.

В Риге ночью временами пройдёт дождь, ожидается умеренный южный ветер. Температура воздуха составит +4…+5 градусов.

Днём в столице прогнозируется продолжительный дождь при слабом южном ветре. Столбики термометров поднимутся до +6 градусов.

В среду, 18 ноября, когда Латвия будет отмечать государственный праздник, станет немного прохладнее. Небо преимущественно останется облачным, местами возможен небольшой дождь.