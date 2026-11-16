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Где в Латвии 18 ноября запустят праздничные фейерверки: города и точное время 0 763

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Салют
ФОТО: LETA

В День провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, праздничные фейерверки состоятся в Огре, Вентспилсе и Юрмале. В других городах жителей и гостей ждут световые шоу, лазерные представления и праздничная подсветка достопримечательностей, сообщает LETA со ссылкой на информацию самоуправлений.

В Огре фейерверк начнётся в 19:00 возле здания Огрского краевого самоуправления.

В Вентспилсе праздничный салют запланирован на 19:10 на Большой площади (Lielais laukums).

В Юрмале возле Каугурского дома культуры состоится концерт, посвящённый государственному празднику. Завершится праздничная программа фейерверком в 21:30.

Вместо салютов — световые представления

Во многих городах Латвии в этом году праздничную атмосферу создадут с помощью световых инсталляций.

В Рауне с 17:00 до 19:00 возле памятника Свободы состоится музыкально-световое представление «Свет свободы» (Brīvības gaisma).

В Кулдиге с 17:00 до 20:00 праздничными огнями подсветят водопад Вентас румба. Лучше всего наблюдать за световым представлением с улицы Пилс, Старого кирпичного моста и Мартиньсалы.

В Даугавпилсе в 17:10 на площади Единства начнётся лазерная музыкальная инсталляция. После совместного исполнения государственного гимна зрителям покажут несколько сеансов светомузыкального представления.

В Ропажи в 19:00 стартует мероприятие «Staro Ropaži 2026». Посетители смогут увидеть разнообразные световые объекты, посвящённые трём природным стихиям — огню, воде и воздуху.

Что запланировано в Риге

В столице возле памятника Свободы в 20:10 начнётся светозвуковое представление «Голоса великих деревьев» (Dižkoku balsis).

Инсталляцию можно будет наблюдать снаружи. Представление будет повторяться каждые пять минут до 23:00.

Почему многие города отказались от фейерверков

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году многие латвийские самоуправления, включая Ригу, отказались от праздничных салютов, в том числе в новогоднюю ночь.

Власти объясняли это международной геополитической ситуацией и тем, что звуки взрывов могут вызывать ассоциации с военными действиями.

Среди других причин назывались стремление сократить загрязнение окружающей среды и желание уберечь домашних животных от стресса, вызванного громкими звуками.

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#Рига #Вентспилс #Юрмала #Латвия #экология #Огре
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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