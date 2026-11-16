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Искусство вкуса: в Риге открылся новый «Tokyo Sushi» 0 188

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Tokyo Sushi

13 ноября 2026 года, в пятницу, в столице открылся новый ресторан «Токио Суши» — место, где возвращаются давно полюбившиеся вкусы, а гастрономия встречается с искусством.

«Tokyo Sushi» возвращает в столицу то, по чему многие успели соскучиться: знакомые вкусы, любимые блюда и особую атмосферу встреч за одним столом.

В меню ресторана представлены блюда разных кухонь мира. Помимо большого выбора суши, гости могут попробовать пиццу, пасту, супы и салаты. Здесь каждый сможет найти что-то по своему вкусу — будь то давно полюбившееся блюдо или новое гастрономическое открытие.

Отдельного внимания заслуживает авторская коктейльная карта — результат кропотливой работы признанных мастеров барного искусства под руководством Вадима Заболотного. В её основе — творческий подход к сочетанию вкусов, внимание к деталям и стремление превратить каждый коктейль в самостоятельное гастрономическое впечатление. Авторские напитки призваны дополнить разнообразие кухни и стать ещё одной яркой составляющей нового пространства.

Особое место в концепции ресторана занимает искусство. Интерьер украшают масштабные полотна местного художника Дмитрия Чудинова, созданные специально для этого пространства. Вдохновением для мастера стали улицы родного города, их настроение, ритм и узнаваемые очертания. Через простоту и изящество линий художник передал собственный взгляд на привычные городские пейзажи, превратив стены ресторана в своеобразную художественную галерею.

Каждая деталь интерьера дополняет общую историю пространства. На стеллажах соседствуют картины, рисунки, книги и цветы. Рассматривая полки, можно заметить множество небольших деталей, каждая из которых словно рассказывает свою историю. Такое оформление придаёт ресторану особый характер и создаёт уютную, почти домашнюю атмосферу.

Открытие ресторана прошло в два этапа. Сначала состоялась закрытая пресс-встреча в камерной обстановке, объединившая представителей СМИ, художников, блогеров и специально приглашённых гостей. Уже тем же вечером «Tokyo Sushi» распахнул свои двери для широкой публики.

На протяжении всего торжественного дня гостей встречали гейши и самурай, добавляя событию яркие краски и отсылки к японской культуре. Праздничная программа подчеркнула характер заведения и сделала первый день его работы особенно запоминающимся.

Несмотря на оживление, неизбежное в дни открытия, и предвкушение приближающихся городских праздников, ресторану удалось сохранить тёплую и уютную атмосферу. За праздничной суетой чувствовалось главное — радость встреч, интерес к новому пространству и возвращение знакомых вкусов.

«Tokyo Sushi» начинает новую главу своей истории, объединяя любимую кухню, авторскую барную культуру, современное искусство и атмосферу, в которую хочется возвращаться.

Ресторан уже открыт для гостей.

Дата открытия: 13 ноября 2026 года

Адрес: Tērbatas iela 2-2, Rīga

Контакты: +371 25723725 / @tokyo.sushi.lv

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#Рига #искусство #культура
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