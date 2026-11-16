В Латвии уже 142 тысячи жителей предоставили близким доступ к своим медицинским данным через E-veselība. Такая возможность позволяет родственникам получать электронные рецепты и покупать лекарства за другого человека. Но для этого не всегда нужна доверенность: в некоторых случаях достаточно номера рецепта и документа, удостоверяющего личность.

Купить лекарства для пожилого родителя, заболевшего супруга или другого близкого человека в Латвии можно даже без его присутствия в аптеке. Для этого предусмотрены два способа: воспользоваться номером электронного рецепта или заранее оформить полномочия в системе E-veselība.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Латвийский центр цифрового здравоохранения (ЛЦЦЗ), возможность предоставлять другим людям доступ к своим медицинским данным становится все популярнее. Сейчас ею воспользовались 142 тысячи жителей, а за первые десять месяцев 2026 года их число выросло на 23%.

Всего в Латвии зарегистрировано 954 003 уполномоченных лица, которые имеют право просматривать документы других людей в E-veselība. Около 85% таких случаев связаны с доступом родителей к медицинским данным детей.

В связи с началом сезона гриппа центр напомнил, как правильно приобретать лекарства для другого человека.

Первый способ: купить лекарства по номеру электронного рецепта

Самый простой вариант — получить от пациента идентификационный номер (ID) его электронного рецепта. Этот номер доступен самому пациенту и его врачу в системе E-veselība. Чтобы другой человек мог приобрести лекарства, номер можно заранее распечатать, переписать или сохранить в виде изображения на телефоне.

В аптеке покупателю потребуется:

предъявить ID-номер электронного рецепта;

назвать имя и фамилию человека, которому выписаны лекарства;

показать собственный паспорт или ID-карту.

Документ покупателя нужен для того, чтобы фармацевт мог зарегистрировать в системе, кто именно получил лекарство. При этом предъявлять паспорт самого пациента не требуется.

Второй способ: предоставить доступ через E-veselība

Если родственнику приходится регулярно покупать лекарства за другого человека, удобнее заранее оформить полномочия в системе электронного здравоохранения. Для этого необходимо авторизоваться на портале E-veselība и выполнить несколько действий.

Как оформить доступ

Откройте eveseliba.gov.lv и авторизуйтесь. Перейдите в раздел Tiesību deleģējumi — «Делегирование прав». Выберите Pievienot jaunu deleģējumu — «Добавить новое делегирование». Укажите данные человека, которому хотите предоставить доступ, и необходимые права.

После оформления полномочий доверенное лицо сможет пользоваться предоставленным доступом к электронным рецептам. В аптеке ему достаточно предъявить собственный документ, удостоверяющий личность, и назвать имя и фамилию пациента. Номер конкретного электронного рецепта в таком случае не нужен.

Важно, что предоставление доступа другому человеку не лишает самого пациента возможности покупать лекарства по своим рецептам.

Что делать, если человек не пользуется интернетом

Оформить полномочия можно и без доступа к цифровым сервисам.

Для этого пациент должен лично обратиться в один из центров обслуживания клиентов Национальной службы здравоохранения (НСЗ), предъявить паспорт или ID-карту и подать письменное заявление.

Обратиться можно по следующим адресам:

Город Адрес Рига ул. Цесу, 31, корпус 3, вход 6 Елгава ул. Католю, 1-1 Даугавпилс ул. Саулес, 5 Кулдига пл. Пилсетас, 4, 3-й этаж Смилтене ул. Пилс, 6

Если пациент не может прийти лично

В случаях, когда человек не может самостоятельно посетить центр обслуживания, предусмотрен другой порядок оформления полномочий. Его доверенное лицо должно направить в Национальную службу здравоохранения заявление, подписанное электронной подписью, по адресу [email protected] или через официальный электронный адрес учреждения.

При этом необходима нотариально заверенная электронная доверенность, прямо предусматривающая право пользоваться системой E-veselība, включая просмотр электронных рецептов и приобретение лекарств по ним.

Таким образом, если требуется лишь один раз забрать лекарства для родственника, может быть достаточно номера электронного рецепта. Если же помощь нужна постоянно, удобнее оформить доступ в E-veselība, чтобы каждый раз не передавать отдельные номера рецептов.