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Когда вы заберётесь на Академию наук и снимете серп и молот? - люди недоумевают 10 1610

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Латвийская академия наук

В передаче TV24 «На линии» зрительница задала вопрос о символике советского времени в публичном пространстве Риги, в том числе о серпе и молоте на здании Латвийской академии наук. Почему эти символы до сих пор находятся на фасаде здания, и планируется ли их демонтировать?

Директор Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня признала, что конкретно о серпе и молоте на здании Академии наук она ответить не может. Однако она согласилась, что решения о демонтаже памятников и исторических объектов должны быть тщательно взвешены.

«Я не смогу ответить о серпе и молоте, но я согласна в том смысле, что нам нужно тщательно оценивать снятие памятников, потому что демонтировать действительно всегда легче, чем установить», — сказала Страутиня в передаче.

Она указала, что в публичном пространстве Риги нежелательно присутствие памятников, посвящённых пропаганде. В то же время среди памятников, созданных во второй половине XX века, есть и художественно ценные работы, которые по-прежнему являются значимой частью городской среды.

«Не хочется видеть вопрос памятников только в чёрно-белом цвете», — заявила Страутиня.

Вопрос о демонтаже символики серпа и молота на фасаде здания Латвийской академии наук обсуждался ещё в 2022 году. Тогда Рижская дума исключила эти элементы из списка объектов советского времени, подлежащих демонтажу.

Как тогда пояснила представитель Рижской думы Инесе Андерсоне, серп и молот встроены в плитку фасада здания, поэтому самоуправление не может просто принять решение об их удалении. Решение должна была бы принять сама владелица здания — Латвийская академия наук.

Тогда вице-президент академии Оярс Спаритис указал, что здание включено в список памятников культуры, и академия не планирует демонтировать символику на его фасаде. В свою очередь, представитель Национального управления культурного наследия Янис Асарис допустил, что символы можно было бы прикрыть или заменить другими декоративными элементами, однако для этого сначала нужно было бы найти технически подходящее решение, чтобы не повредить фасад здания.

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#Рига #рижская дума #памятники
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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