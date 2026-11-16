Государственное агентство занятости (ГАЗ, NVA) открыло прием заявок на бесплатные курсы латышского языка для работающих жителей Латвии. Обучение доступно как начинающим, так и тем, кто хочет повысить свой уровень до C2. Однако количество мест ограничено — принять смогут не более 200 человек.

С понедельника, 16 ноября, работающие жители Латвии могут записаться на бесплатное изучение латышского языка или повышение уже имеющегося уровня знаний. Государственное агентство занятости предлагает обучение по программам от начального до высшего уровня.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на ГАЗ, в программе смогут принять участие максимум 200 человек. Подать заявку могут не только наемные работники, но и самозанятые, если они соответствуют установленным условиям.

Кто может записаться на бесплатные курсы

Программа предназначена для работающих жителей, отвечающих хотя бы одному из трех критериев:

Возраст 50 лет и старше.

Недостаточный уровень образования или профессиональных навыков для сохранения конкурентоспособности на рынке труда.

Установленная или прогнозируемая инвалидность.

Соответствовать всем трем условиям одновременно не требуется — достаточно одного из них.

Таким образом, бесплатные курсы доступны не всем желающим, а определенным категориям работающих жителей. При этом наличие работы или статус самозанятого не препятствуют участию в программе.

Какие уровни латышского языка можно изучать

ГАЗ предлагает обучение по всем шести уровням владения языком.

Уровень Для кого A1–A2 Начинающие, которым необходимы базовые знания B1–B2 Люди, желающие развить навыки общения и использования языка C1–C2 Жители с хорошим знанием латышского, стремящиеся к более высокому уровню

Отдельно предусмотрена адаптированная программа начального уровня для участников, которые уже обладают базовыми знаниями английского языка.

Это означает, что воспользоваться предложением могут не только люди, начинающие изучать латышский с нуля, но и те, кому необходимо усовершенствовать язык для профессиональной деятельности.

Как подать заявку

Запись проводится в электронном виде через сайт Государственного агентства занятости.

Необходимо открыть раздел «Обучение работающих лиц (образование в течение всей жизни)», где опубликованы доступные программы, условия участия и порядок подачи заявок.

Обучение будет организовано по купонной системе: участникам предоставят возможность пройти выбранную образовательную программу в рамках государственного финансирования.

Поскольку предусмотрено всего 200 мест, количество участников ограничено.

После курсов потребуется еще один экзамен

Участникам необходимо учитывать, что завершение обучения предусматривает два этапа проверки знаний. Сначала нужно успешно сдать итоговый экзамен в образовательном учреждении, проводившем курсы. После этого потребуется пройти экзамен на знание государственного языка в Государственном агентстве развития образования.

Таким образом, окончание курса само по себе не заменяет государственной проверки уровня владения латышским языком.

Программа финансируется при поддержке Европейского социального фонда плюс в рамках проекта «Поддержка образования взрослых». Ее цель — помочь работающим жителям повысить конкурентоспособность на рынке труда и увереннее использовать латышский язык в профессиональной среде.