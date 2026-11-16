К 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики государственные флаги поднимут на высоких вышках связи в разных регионах страны. В Риге триколор появится на телебашне Закюсалы утром 18 ноября, а в других городах праздничные флаги начнут поднимать раньше.

В преддверии Дня провозглашения Латвийской Республики самые высокие вышки связи в разных регионах страны украсят государственными флагами. Праздничная акция охватит города Курземе, Видземе и Латгале, а завершится поднятием флага на Рижской радиотелевизионной башне.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC), 16 ноября флаги поднимут на вышках в Валмиере, Цесвайне, Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне, Ливаны, Виляны и Прейли.

Когда флаг появится на Рижской телебашне

В столице главный момент праздничной акции запланирован на утро среды, 18 ноября. Именно тогда государственный флаг поднимут на Рижской радиотелевизионной башне, расположенной на острове Закюсала.

За день до этого, 17 ноября, флаг Латвии появится также на вышке связи в Сабиле.

Таким образом, праздничное оформление вышек будет проходить в течение трех дней — с 16 по 18 ноября.

Как долго флаги останутся на вышках

По информации LVRTC, если погодные условия позволят, государственные флаги останутся поднятыми до 19 ноября. Это означает, что увидеть их можно будет не только непосредственно в День независимости, но и в дни перед праздником и после него. Возможность сохранить флаги на высоте будет зависеть от погодных условий, прежде всего от ветра.

Латвийский государственный центр радио и телевидения является основным оператором наземной сети радио- и телевещания в стране. Предприятие также владеет 23% долей оператора мобильной связи Latvijas Mobilais Telefons (LMT).

Поднятие флагов на вышках связи станет одним из символических мероприятий в честь 18 ноября, когда Латвия отметит 108 лет со дня провозглашения независимости.