В Латвии планируют сократить число небольших магазинов, обязанных принимать депозитные бутылки и банки. Предложенные Министерством климата и энергетики изменения могут затронуть 86 торговых точек, через которые ежегодно проходит около шести миллионов единиц тары. Для покупателей это может означать необходимость искать другой пункт приема.

В Латвии могут измениться правила работы депозитной системы. Министерство климата и энергетики (МКЭ) предлагает освободить часть небольших магазинов от обязательного приема пустых бутылок и банок, за которые покупатели заплатили депозит.

Как сообщает агентство ЛЕТА, соответствующие поправки к Закону об упаковке уже переданы на согласование. Главное изменение касается торговых точек в городах краевого значения, где планируется повысить минимальную площадь магазина, обязанного принимать депозитную тару.

Какие магазины смогут отказаться от приема бутылок

Сейчас в городах краевого значения принимать депозитную упаковку обязаны магазины с торговым залом площадью не менее 60 квадратных метров. Министерство предлагает повысить этот порог до 150 квадратных метров.

Это означает, что магазины площадью от 60 до 149 квадратных метров в таких городах больше не будут обязаны принимать депозитную тару. При желании они смогут продолжить ее прием добровольно.

В остальных населенных пунктах правила планируется оставить прежними:

Где находится магазин Минимальная площадь для обязательного приема Города краевого значения 150 м² вместо 60 м² Города государственного значения 300 м² Поселки и сельская местность 60 м²

Таким образом, новые условия будут зависеть не только от размера магазина, но и от того, в каком населенном пункте он расположен.

Сколько магазинов затронут изменения

По данным оператора депозитной системы, на которые ссылается министерство, освобождение от обязательного приема может коснуться 86 торговых точек. В общей сложности через них ежегодно проходит около шести миллионов единиц депозитной упаковки.

Предполагается, что большинство покупателей продолжит сдавать бутылки и банки, но будет делать это в других пунктах приема, расположенных поблизости.

Для жителей это означает, что привычный магазин может перестать принимать тару, даже если раньше такая возможность была. При этом министерство рассчитывает, что доступность депозитной системы существенно не ухудшится.

От приема могут освободить и магазины с небольшим количеством тары

Законопроект предусматривает еще одну возможность — индивидуальное освобождение от обязательного приема депозитной упаковки. Она предназначена для торговых точек, куда покупатели приносят сравнительно мало бутылок и банок.

В пояснениях к поправкам упоминается ориентировочный показатель менее 600 единиц тары в месяц. Однако это не означает, что любой магазин с таким объемом автоматически получит освобождение.

Каждый случай предполагается оценивать отдельно, учитывая расположение торговой точки, наличие других пунктов приема поблизости и их загруженность.

Решение потребуется согласовать с Государственной службой окружающей среды, оператором депозитной системы и соответствующим самоуправлением.

Аналогичное освобождение смогут получать и автозаправочные станции.

Торговцы хотели более широких исключений

Во время общественного обсуждения представители торговой отрасли предлагали значительно смягчить требования к небольшим магазинам. Латвийская ассоциация торговцев продовольствием выступила за добровольное участие в депозитной системе магазинов площадью до 200 квадратных метров. Латвийская ассоциация торговцев предложила повысить порог обязательного приема до 300 квадратных метров.

Однако министерство не поддержало эти предложения, сохранив в законопроекте порог 150 квадратных метров для городов краевого значения.

Изменятся и правила работы оператора депозитной системы

Поправки затрагивают не только магазины, но и организацию всей депозитной системы. В частности, министерство предлагает увеличить срок договора с оператором с семи до десяти лет, предусмотрев возможность продления еще на пять лет.

Продление будет зависеть от соблюдения установленных требований, включая отсутствие существенных нарушений закона в течение двух последних лет.

При этом новые правила не будут распространяться на действующий договор, который заканчивается 31 января 2029 года.

Также планируется уточнить требования к составу участников оператора и их голосующим долям. Предприятия, выпускающие товары в депозитной упаковке, или представляющие их ассоциации должны будут обеспечивать не менее 51% голосов.

Если оператор системы сменится, прежний продолжит обеспечивать ее работу до момента, когда функции сможет перенять новый.

Когда новые правила вступят в силу

Пока речь идет только о законопроекте, находящемся на стадии согласования. Новые требования еще не приняты и не действуют. Если поправки получат необходимое одобрение, часть небольших магазинов в городах краевого значения сможет отказаться от обязательного приема депозитной тары.

Для покупателей главное изменение будет заключаться в том, что сдавать бутылки и банки в некоторых привычных торговых точках может стать невозможно. При этом депозитная система продолжит работать, а возможность сдачи упаковки должна сохраняться через другие доступные пункты приема.