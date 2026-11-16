С начала ноября цена нефти марки Brent снизилась примерно на 20%. На этой неделе она опустилась ниже 90 долларов за баррель, однако затем вновь поднялась примерно до 95 долларов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам не требуется соглашение с Ираном, отмечает эксперт по топливному рынку Алексей Шведов.

В связи с этим всё чаще возникает вопрос: является ли это снижение настоящим переломным моментом, обусловленным восстановлением поставок с Ближнего Востока, или рынок просто забежал вперёд?

Биржевая цена — не цена физического рынка

Когда говорят, что «с начала ноября цена Brent снизилась примерно на 20%», скорее всего, имеют в виду не цену нефти на физическом рынке, а биржевую котировку. Биржевая цена нефти марки Brent — это цена фьючерса, то есть контракта на совершение сделки в будущем.

Например, front-month, или ближайший месячный контракт, на бирже Brent сейчас представляет собой январский фьючерс, а в декабре ближайшим контрактом на фьючерсном рынке станет уже февральский. При этом необходимо понимать, что сделки купли-продажи таких фьючерсных контрактов не предусматривают физической поставки нефти покупателю, а представляют собой лишь финансовый инструмент биржевой торговли.

Поэтому ответ на вопрос «не забежал ли рынок вперёд?» очевиден. Фьючерсные цены всегда ориентированы на будущее, а рынок реагирует на текущие события, но не опережает их. Колебания цен на 20% и более в этом году уже стали обыденностью, и на основании одной лишь такой волатильности не стоит делать столь громкие заявления о «переломном моменте».

В баки заливают литры, а не фьючерсы

Клиенты латвийских автозаправочных станций заливают в баки не упомянутые выше нефтяные фьючерсы, а реальные литры дизельного топлива и бензина. Их стоимость в первую очередь определяется котировками физического рынка (Platts CIF NWE/Basis ARA), соотношением курсов евро и доллара, характеристиками топлива и биодобавок, температурой и плотностью горючего и, наконец, налоговой политикой государства.

Реальная ситуация такова, что в ноябре происходит переход на дизельное топливо арктического класса (классы A0, A1, A2), которое значительно дороже летнего топлива (классы C, E, F). Кроме того, используется более морозостойкая добавка HVO, цена которой в настоящее время примерно вдвое превышает биржевую котировку дизельного топлива.

Одновременно курс евро по отношению к доллару США находится на самом низком уровне за этот год, а температура топлива снижается. Это означает, что из каждой тонны нефтепродуктов получается меньше литров, а следовательно, каждый литр обходится дороже.

Котировки Platts на дизельное топливо более чем вдвое превышают уровень начала года. Поэтому никакого «перелома» цен на автозаправочных станциях Латвии не наблюдается, несмотря на значительные колебания стоимости фьючерсов Brent на бирже.

Политические сигналы из Вашингтона

Следить за «политическими сигналами из Вашингтона», безусловно, стоит. Однако самое глупое, что можно сделать в топливном бизнесе, — это «поверить» демонстрируемым сигналам или отдельным заявлениям политиков.

Существуют гораздо более важные факторы, определяющие динамику цен на рынке нефти и нефтепродуктов. Например, экономическая стагнация в ЕС, сокращение платёжеспособного спроса и тот факт, что, согласно оценкам Международного энергетического агентства (IEA), в четвёртом квартале этого года мировое предложение нефти превысит спрос на неё.

Когда снижение цен почувствуют автомобилисты

Таким образом, отвечая на вопрос, когда автомобилисты почувствуют снижение цен на сырую нефть, необходимо учитывать, что нефть нужно не только транспортировать, но и перерабатывать в нефтепродукты.

В условиях высокой волатильности мирового рынка, который чрезвычайно монополизирован и далёк от понятия «свободный рынок», а движение цен на котором в первую очередь определяется потоками финансового капитала, делать подобные прогнозы было бы крайне опрометчиво.