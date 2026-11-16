В понедельник, 16 ноября, в Латвии ожидается прохладная и ветреная погода. В Курземе постепенно усилятся дожди, тогда как жители центральных и восточных районов еще смогут насладиться солнечными часами. К вечеру осадки доберутся и до Риги.

Новая рабочая неделя в Латвии начнется с переменчивой погоды. Пока на востоке страны будет светить солнце, западные районы постепенно окажутся под влиянием дождевых облаков.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков, в понедельник местами в Курземе ожидается небольшой дождь. Во второй половине дня осадки начнут распространяться с запада и к вечеру охватят весь регион.

В центральной части Латвии большую часть дня сохранится довольно солнечная погода, однако вечером местами также пройдет дождь.

На востоке страны ожидается наиболее солнечная погода, существенные осадки в прогнозе не упоминаются.

Температура и ветер

Воздух в течение дня прогреется до +2…+6 градусов. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, порывы которого достигнут 9–14 метров в секунду.

Таким образом, несмотря на прояснения в отдельных районах, из-за ветра погода может ощущаться прохладнее фактической температуры.

Когда дождь начнется в Риге

В столице понедельник пройдет с постепенно увеличивающейся облачностью. Дождь ожидается поздно вечером, поэтому в течение большей части дня осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Риге составит +4…+5 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет усиливаться в порывах до 13 метров в секунду.

Тем, кто планирует возвращаться домой поздно вечером, стоит учитывать вероятность дождя.

Почему погода меняется

К западу от Латвии расположилась область низкого атмосферного давления, которая влияет на погодные условия в регионе.

В течение понедельника осадки будут постепенно распространяться с западной части страны в центральные районы, тогда как на востоке сохранится более солнечная погода.