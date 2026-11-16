В последнее время в социальных сетях не утихают различные тревожные дискуссии. Пока одни люди обсуждают распространившиеся в интернете прогнозы о возможном «электронном конце света» 17 ноября, другие заметили необычно большой наплыв покупателей в магазинах. Неужели жители начали готовиться к неизвестному, или причина в чем-то другом?

Как ранее сообщалось, в интернете распространились слухи о возможной глобальной кибератаке 17 ноября, в результате которой якобы могут быть опустошены банковские счета и на несколько месяцев отключен интернет. Однако никаких доказательств таким утверждениям нет, и соответствующие учреждения о такой угрозе не предупреждали.

Тем временем в соцсети “Threads” один пользователь обратил внимание на совсем другое явление — в последние дни в магазинах “Maxima” наблюдается серьезная толчея.

“Сегодня и вчера люди буквально штурмуют магазины @Maxima. Такое ощущение, что приближается конец света!” — иронизирует Марекс.

В комментариях люди рассказывают, что большой наплыв покупателей заметили и в других торговых местах, например, в “Alfa”, “Domina” и “Akropole”.

Многие признаются, что воспользовались возможностью выгоднее купить рождественские подарки и праздничные украшения. “Накупили детям рождественские подарки. Получается хорошая экономия”, — пишет один из комментаторов.

В свою очередь другая покупательница признается: “Накупила ребенку подарки на Рождество и дружеские вечеринки, а также праздничные украшения”.

Однако не для всех опыт покупок оказался приятным. Одна женщина рассказывает, что из-за большого количества людей в магазине с детской коляской было почти невозможно передвигаться.

“Сегодня, зайдя с желанием купить воды, я с детской коляской еле-еле смогла пройти и ничего не купила, потому что очереди просто нереальные. И люди как сумасшедшие бегают, налетают друг на друга, вообще не смотрят, есть ли кто-то сзади. Прижимаются друг к другу, действительно так, будто готовятся к чему-то… Наверное, стоит упомянуть, что это было в 11:00 утра.”

Другие тоже не скрывают удивления от увиденного. Одна комментаторша признается, что даже не знала о скидках и зашла в магазин только за повседневными покупками, о чем позже пожалела.