Добровольное страхование транспортного средства, которое защищает непосредственно ваш автомобиль (КАСКО), — один из способов, с помощью которых водители могут уберечь себя от незапланированных расходов, если с машиной случится какая-либо неприятность. Однако не всем удаётся найти страховщика, готового предложить такой полис.

Читатель LA.LV Артур, пытаясь застраховать свой автомобиль, столкнулся с отказами и недоумевает по поводу причин, по которым его машина не подходит для страхования КАСКО.

Артур рассказывает, что у него 10-летний автомобиль, который он поддерживает в хорошем техническом состоянии. Тем не менее, пытаясь приобрести полис КАСКО, он столкнулся с трудностями в поиске страховщика, готового застраховать его машину.

Читателю непонятно, почему возраст автомобиля может быть определяющим фактором, если он технически исправен. По его мнению, и более новое транспортное средство не всегда находится в лучшем состоянии, чем старый автомобиль, поэтому такие ограничения кажутся несправедливыми.

В своём письме в редакцию LA.LV Артур пишет: “Дело в том, что в Латвии ни одна страховая компания не страхует КАСКО, если машина старше 10 лет. Как известно, в нашей стране больше половины машин старше 10 лет. Вопрос — почему машина, прошедшая техосмотр, хуже 9-летнего авто, прошедшего тот же техосмотр? Моя машина всегда в идеальном состоянии, тогда как некоторые более новые на дороге разваливаются. У меня идеально ухоженный автомобиль, а КАСКО не дают!” Действительно ли возраст автомобиля ограничивает возможности приобрести страхование КАСКО? И какие критерии учитываются при оценке соответствия транспортного средства такому виду страхования? Чтобы выяснить ответы на эти вопросы, я связалась с несколькими страховыми компаниями, предлагающими полис КАСКО.

Compensa: возраст автомобиля сам по себе не является препятствием

Руководитель департамента андеррайтинга рисков латвийского филиала Compensa Vienna Insurance Group ADB Райвис Ранкс указывает, что компания предлагает страхование КАСКО и для автомобилей старше десяти лет.

“Возраст транспортного средства сам по себе не является препятствием для приобретения страхования”, — поясняет Ранкс. В компании каждый автомобиль оценивают индивидуально, учитывая его техническое и визуальное состояние, марку, модель, стоимость, способ использования и другие факторы риска. Эти обстоятельства определяют, можно ли предложить КАСКО для конкретного транспортного средства и какими будут условия полиса.

Как поясняет Ранкс, техническое состояние автомобиля, пробег и рыночная стоимость влияют как на возможность получить страхование, так и на цену полиса, размер франшизы и объём покрытия.

“Хотя успешно пройденный техосмотр подтверждает, что автомобиль соответствует определённым техническим требованиям, для подготовки предложения по страхованию КАСКО одного этого недостаточно. Дополнительно мы оцениваем также визуальное состояние автомобиля, оборудование безопасности и условия эксплуатации”, — отмечает Ранкс.

В страховании могут отказать, например, если автомобиль нестандартный или существенно переоборудован, имеет серьёзные и неустранённые повреждения либо ранее был списан. На решение также могут повлиять способ использования транспортного средства и территория, на которой оно эксплуатируется.

Если предложить полное покрытие КАСКО невозможно или оно не требуется клиенту, Compensa предлагает владельцам легковых автомобилей также альтернативу — Zelta OCTA. Она объединяет страхование OCTA с покрытием отдельных рисков КАСКО. Это предусматривает возмещение за повреждения собственного автомобиля при столкновении с другим транспортным средством, если в происшествии виноват его водитель, а также при столкновении с животным. В расширенном варианте также включено возмещение за повреждение лобового стекла до 60 евро.

If: КАСКО можно приобрести для автомобилей возрастом до 25 лет

If Apdrošināšana также предлагает полис КАСКО для автомобилей, достигших или превысивших десятилетний возраст. Руководитель по рискам транспортных средств компании Санта Калпиня указывает, что КАСКО можно приобрести для транспортных средств возрастом до 25 лет (включительно). Более того, для автомобилей такого возраста не требуется выполнять какие-либо особые дополнительные условия, чтобы получить полис. В компании отмечают, что и для 10-летнего транспортного средства можно приобрести дополнительное покрытие «Ремонт у дилера».

Оценивая соответствие автомобиля страхованию КАСКО, If учитывает его марку, модель, возраст, технические параметры, рыночную стоимость и способ использования. В отдельных случаях оцениваются также другие факторы риска, связанные с транспортным средством или его эксплуатацией.

Калпиня поясняет, что техническое состояние автомобиля, пробег и рыночная стоимость учитываются при общей оценке риска, однако сами по себе не являются определяющими критериями для получения КАСКО. Также важно до заключения договора страхования сфотографировать транспортное средство, чтобы зафиксировать его фактическое состояние и уже имеющиеся повреждения. Если у автомобиля есть какие-либо повреждения, страховщик должен быть о них проинформирован.

В свою очередь, отказ может последовать, если транспортное средство не соответствует критериям риска компании. Например, если есть информация или признаки того, что автомобиль ранее в другой стране был признан списанным или имел существенные повреждения.

ERGO: КАСКО предлагают для автомобилей возрастом до 25 лет

Руководитель отдела страхования транспортных средств ERGO Алдис Энгелис указывает, что компания предлагает страхование КАСКО для автомобилей возрастом до 25 лет.

“Транспортное средство должно пройти технический осмотр и не иметь серьёзных визуальных повреждений, которые мешали бы автомобилю передвигаться или угрожали бы его безопасности”, — поясняет Энгелис.

BALTA также страхует автомобили возрастом до 25 лет

BALTA указывает, что предлагает страхование КАСКО для легковых автомобилей возрастом до 25 лет, а для остальных транспортных средств — до 20 лет.

В компании поясняют, что основными критериями при оценке соответствия автомобиля страхованию КАСКО являются его возраст и регистрация в Латвии. Пробег автомобиля при принятии решения не учитывается, тогда как рыночная стоимость имеет значение в случаях, когда она очень высока, например превышает 200 000 евро. Одновременно значение имеет техническое состояние автомобиля. Ограничения могут касаться транспортных средств, которые невозможно идентифицировать, например если номер шасси проржавел и не читается, а также автомобилей, которые ещё до приобретения страхования имеют существенные повреждения.

В компании отмечают, что ограничения могут быть и для существенно переоборудованных транспортных средств. В таких случаях после происшествия может быть сложно обеспечить восстановление автомобиля, поскольку использованные при переоборудовании детали могут уже быть недоступны.

BTA также предлагает КАСКО для более старых автомобилей

BTA также предлагает страхование КАСКО для автомобилей старше десяти лет. Как поясняет руководитель продуктов автострахования BTA Гунарс Фальковскис, в рамках стандартного предложения компания страхует транспортные средства возрастом до 25 лет.

“10-летний автомобиль сам по себе не является причиной отказа в страховании”, — подчёркивает Фальковскис. Оценивая возможность застраховать автомобиль, BTA учитывает несколько факторов — возраст транспортного средства, марку, модель, комплектацию и риски, связанные с конкретным автомобилем. Значение могут иметь также возможности ремонта и доступность запасных частей. Особенно это касается редких, эксклюзивных или специфических моделей, ремонт которых может быть более сложным и дорогим.

Фальковскис указывает, что в случаях, когда клиенту не удалось получить предложение КАСКО онлайн, это ещё не означает автоматический отказ.

Возможно, требуется дополнительная информация или индивидуальная оценка, поэтому клиентов призывают связаться со специалистами BTA и уточнить возможности страхования конкретного транспортного средства.

В свою очередь, причиной отказа может быть затруднённая доступность запасных частей, ограниченные возможности ремонта или несоразмерно высокие расходы на ремонт по отношению к рыночной стоимости автомобиля.

Причиной отказа также может быть то, что автомобиль старше 25 лет, его стоимость очень высока или у клиента есть специфические требования, например желание получить страховое покрытие в Турции.

Ответы страховщиков свидетельствуют о том, что 10-летний автомобиль сам по себе не является препятствием для приобретения полиса КАСКО. Несколько компаний предлагают страховать и значительно более старые транспортные средства, однако у каждой есть свои условия. Хотя успешно пройденный техосмотр является одной из предпосылок, одного этого недостаточно. Страховщики оценивают также техническое и визуальное состояние автомобиля, его стоимость, способ использования и другие факторы риска. Поэтому отказ в одной страховой компании ещё не означает, что полис КАСКО невозможно будет приобрести в другом месте.