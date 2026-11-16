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Трёхлетние дети уходили из детсада без взрослых: чем закончилась проверка? 0 128

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Детсад «Pasaulīte»
ФОТО: Facebook

В Бауске завершилась служебная проверка после двух случаев, когда трёхлетние воспитанники детского сада «Pasaulīte» самостоятельно покидали территорию учреждения. Руководительницу детсада решено привлечь к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает LETA, в самоуправлении Бауского края готовят распоряжение об объявлении выговора заведующей детским садом Дайне Кадишевской.

Поводом для проверки стал инцидент в начале октября, когда трёхлетний ребёнок ушёл из детского сада без присмотра взрослых. К счастью, малыша удалось найти, он не пострадал.

При этом подобное происшествие в учреждении случилось уже не впервые. В июне две трёхлетние девочки самостоятельно открыли ворота и вышли за пределы территории детского сада.

После октябрьского инцидента руководство самоуправления созвало экстренное совещание с заведующими дошкольными учреждениями края, чтобы обсудить причины произошедшего и дополнительные меры безопасности.

Сама Дайна Кадишевска оба случая агентству LETA не комментировала. Общение со СМИ осуществлялось через отдел общественных отношений самоуправления.

Таким образом, два случая ухода маленьких детей из детского сада в течение полугода привели к дисциплинарным мерам в отношении его руководительницы. При этом вопрос о том, какие дополнительные меры будут приняты для предотвращения подобных происшествий, остаётся открытым.

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#безопасность #детский сад #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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