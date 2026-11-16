В понедельник, 16 ноября, водителей в нескольких регионах Латвии встретили скользкие дороги. Гололедица образовалась преимущественно в Видземе и Латгале, но затруднения возникли и в окрестностях Талси. Дорожные службы обрабатывают опасные участки противоскользящими материалами.

Ранним утром понедельника на ряде государственных и региональных дорог Латвии ухудшились условия движения из-за гололедицы. Наиболее сложная ситуация наблюдается в восточной и северо-восточной частях страны, где температура воздуха опустилась до нуля и ниже.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на предприятие Latvijas Valsts ceļi, скользкие участки зафиксированы в Видземе, Латгале и районе Талси. Дорожные службы уже проводят обработку покрытия противоскользящими материалами.

На каких шоссе затруднено движение

Гололедица отмечена на нескольких важных государственных автодорогах:

Видземское шоссе — от Аугшлигатне до поворота на Рауну.

Валмиерское шоссе — от моста через Браслу до Сталбе и от Валмиеры до Стренчи.

Кокнесское шоссе — от Тинужи до поворота на Скривери.

Даугавпилсское шоссе — от Екабпилса до Ницгале.

Резекненское шоссе — от Екабпилса до Столбовки.

Резекненская объездная дорога.

Отдельные участки дороги Гребнево — Даугавпилс.

На региональных дорогах движение осложнено в окрестностях Талси, Валмиеры, Балви, Мадоны, Резекне, Екабпилса и Прейли.

Это означает, что скользкое покрытие встречается не только на небольших местных дорогах, но и на крупных трассах, соединяющих города Латвии.

Водителям рекомендуется учитывать состояние дорожного покрытия, выбирать скорость в соответствии с условиями и сохранять увеличенную дистанцию.

Почему дороги стали скользкими

Утром температура воздуха в большинстве регионов составляет от -1 до +2 градусов. При таких значениях влага на дорожном покрытии может замерзать, образуя тонкий слой льда. На западе Курземе несколько теплее — от +2 до +4 градусов. Там местами проходит небольшой дождь.

На большей части территории страны наблюдается небольшая облачность, хотя в Курземе и отдельных восточных районах облаков больше.

Южный и юго-восточный ветер усиливается в порывах до 7–14 метров в секунду.

Какая ситуация в Риге

В столице утром температура воздуха составляет около +2 градусов. Небо покрыто тонкими облаками, южный ветер достигает в порывах 13 метров в секунду.

Рига не упоминается в опубликованном Latvijas Valsts ceļi перечне участков государственных дорог с затрудненными условиями движения. При этом водителям, отправляющимся из столицы в Видземе или Латгале, следует учитывать, что состояние дорожного покрытия может меняться по мере продвижения по маршруту.

После теплого воскресенья — утренняя гололедица

Еще в воскресенье дневная температура воздуха в Латвии была заметно выше. На метеостанциях зафиксировали от +5,8 градуса в Зосены до +9,4 градуса в Колке.

Однако к утру понедельника в ряде регионов температура приблизилась к нулю, что создало условия для образования льда на дорогах.

Дорожные службы продолжают обработку скользких участков. Водителям стоит учитывать, что даже после посыпки покрытие не везде сразу становится безопасным.