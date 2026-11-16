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В каких городах в государственный праздник общественный транспорт будет бесплатным 0 272

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2026
LETA
Изображение к статье: девушка в трамвае

В 108-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики в ряде городов общественный транспорт будет бесплатным, сообщили в самоуправлениях.

Пассажиры лиепайского общественного транспорта 18 ноября смогут пользоваться им бесплатно, сообщило агентство "Liepājas sabiedriskais transports". Автобусы и трамваи будут курсировать по расписанию выходного дня.

Также ООО "Daugavpils satiksme" сообщает, что 18 ноября общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня, и у жителей и гостей Даугавпилса будет возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно.

В Елгаве автобусы будут курсировать по субботнему расписанию. Чтобы обеспечить возможность посетить государственные праздничные мероприятия, 18 ноября пассажиры смогут ездить в автобусах городских маршрутов бесплатно.

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#Елгава #Лиепая #Даугавпилс #общественный транспорт #самоуправления
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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