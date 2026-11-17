Европейская комиссия представила новые рекомендации по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям. Жителям ЕС советуют иметь дома запас продуктов, питьевой воды, лекарств и других необходимых вещей, чтобы в случае масштабного кризиса продержаться без посторонней помощи как минимум 72 часа.

Причем речь идет не только о запасах: каждой семье рекомендуется заранее продумать план действий на случай отключения электричества, воды и мобильной связи, пишет nra.lv со ссылкой на эстонское издание Postimees.

Почему именно 72 часа?

Новые рекомендации Еврокомиссия представила 3 ноября на Европейском форуме гражданской защиты. Они охватывают самые разные чрезвычайные ситуации — от стихийных бедствий и продолжительных отключений электроэнергии до серьезных угроз безопасности.

Главный принцип прост: каждое домохозяйство должно по возможности быть готово самостоятельно обеспечивать свои основные потребности в течение трех суток.

Дело в том, что после масштабной аварии или другого кризиса спасательные службы могут оказаться перегружены. На восстановление электроснабжения, организацию доставки воды, продуктов и оказание помощи пострадавшим потребуется время.

Если часть жителей сможет самостоятельно справиться с первыми трудностями, экстренные службы получат возможность сосредоточиться на тех, кому помощь необходима немедленно.

При этом Еврокомиссия особо подчеркивает: речь идет о рекомендациях, а не о новом обязательном законе ЕС. Каждая страна может адаптировать их к собственным условиям и рискам.

Ответственность за реагирование на кризисы по-прежнему несут государственные учреждения и спасательные службы.

Что должно быть дома на случай чрезвычайной ситуации?

Еврокомиссия рекомендует заранее позаботиться о нескольких категориях необходимых вещей.

Что нужно иметь дома на случай кризиса? Памятка на первые 72 часа без электричества, воды или связи 9 вещей, которые стоит подготовить заранее 01. Питьевая вода Запас для питья, приготовления пищи и основных гигиенических нужд. 02. Продукты питания Консервы, хлебцы, орехи и другие продукты длительного хранения, которые можно есть без приготовления. 03. Аптечка и лекарства Средства первой помощи, необходимые медикаменты и запас регулярно принимаемых препаратов. 04. Фонарик и батарейки Автономное освещение на случай отключения электроэнергии. 05. Радиоприемник и пауэрбанк Радио на батарейках для получения информации и заряженные внешние аккумуляторы. 06. Наличные деньги Небольшая сумма купюрами малого номинала и монетами на случай отказа банковских терминалов. 07. Средства гигиены Влажные салфетки, туалетная бумага и другие предметы личной гигиены. 08. Теплые вещи и одеяла Одежда и принадлежности, которые помогут сохранить тепло при отключении отопления. 09. Запасы для домашних животных Корм, вода и необходимые принадлежности для питомцев. Важно: необязательно покупать все сразу. Начните с того, что уже есть дома, и постепенно пополняйте запасы с учетом потребностей своей семьи. По рекомендациям Европейской комиссии

Особое внимание рекомендуется уделить продуктам, которые можно употреблять без приготовления или разогревания. Если электричество и газ окажутся недоступны, обычные запасы круп и макарон могут быть не самым удобным вариантом.

Не менее важна питьевая вода. Во время кризиса водоснабжение может прекратиться, поэтому рассчитывать исключительно на водопровод не стоит.

Людям, которые регулярно принимают лекарства или используют медицинские устройства, следует отдельно продумать, как обеспечить их доступность и работу при отключении электричества.

Почему нужны наличные деньги и радиоприемник?

Во время масштабного отключения электроэнергии могут перестать работать не только домашние приборы, но и банковские терминалы, банкоматы, интернет и мобильная связь. Поэтому Еврокомиссия советует держать дома небольшую сумму наличными, желательно в купюрах небольшого номинала и монетах.

Для получения информации может пригодиться обычный радиоприемник, работающий от батареек.

Также рекомендуется заранее зарядить внешние аккумуляторы для телефонов и других устройств.

Что делать, если невозможно связаться с близкими?

Подготовка к чрезвычайной ситуации не ограничивается покупкой продуктов и оборудования. Еврокомиссия советует каждой семье заранее обсудить простой план действий на случай кризиса.

В частности, следует договориться, где встретиться, если мобильная связь перестанет работать, как связаться с родственниками альтернативными способами и куда обращаться за помощью. Полезно также заранее узнать расположение ближайшего укрытия или другого безопасного места.

Особое внимание необходимо уделить детям, пожилым людям и членам семьи с инвалидностью. Если человек живет один, ему рекомендуется заранее договориться с родственником или надежным соседом о взаимной поддержке.

Отдельная сумка на случай эвакуации

Еще одна рекомендация касается ситуаций, когда оставаться дома становится опасно. Для этого предлагается заранее подготовить небольшую эвакуационную сумку с самыми необходимыми вещами. В нее могут входить документы, наличные деньги, лекарства, средства связи и предметы первой необходимости.

Еврокомиссия обращает внимание на различие между двумя видами подготовки. Домашние запасы нужны для того, чтобы пережить перебои с коммунальными услугами, не покидая жилье. Эвакуационная сумка предназначена для случаев, когда необходимо быстро уйти из дома.

Не обязательно покупать все сразу

В Еврокомиссии признают, что не у всех жителей есть возможность сразу приобрести большой запас продуктов и оборудования. Особенно это касается людей с низкими доходами и тех, кто живет в небольших квартирах. Поэтому готовиться рекомендуется постепенно: сначала проверить, что уже есть дома, а затем понемногу докупать недостающие вещи.

Универсального набора для всех семей не существует. Запасы должны соответствовать количеству проживающих, состоянию их здоровья и индивидуальным потребностям.

Детей начнут активнее учить действиям при кризисах

Рекомендации Еврокомиссии затрагивают не только домохозяйства, но и систему образования. Предлагается уделять больше внимания подготовке к чрезвычайным ситуациям уже в дошкольных учреждениях и начальных школах.

Детей планируется обучать тому, как распознавать опасность, понимать официальные предупреждения, находить достоверную информацию и обращаться за помощью. При этом важно, чтобы такое обучение не вызывало страха, а, напротив, помогало детям чувствовать себя увереннее.

Отдельное направление касается доступности экстренной информации для людей с инвалидностью.

В ЕС хотят учредить специальный День готовности

Европейская комиссия также предложила ежегодно отмечать Европейский день готовности 23 октября. Первое такое мероприятие планируется провести в 2027 году, однако инициатива пока находится на стадии предложения.

Новые рекомендации входят в более широкую Стратегию союза готовности ЕС, принятую в марте 2025 года. Ее задача — повысить устойчивость европейских стран к чрезвычайным ситуациям, вовлекая в подготовку не только государственные учреждения, но и предприятия, общественные организации и самих жителей.

Главная мысль Еврокомиссии заключается в том, что подготовка к кризису должна стать обычной частью повседневной жизни, а не поводом для паники.