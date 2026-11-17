18 ноября 2026 года вспоминают архиепископа Псковского и Великоновгородского Иону, а также мучеников Галактиона и Епистимию. Этот день связан с замужеством и свадьбами, принято незамужним молиться о даровании хорошего мужа и крепкой семьи.

О чем вспоминают в Церкви 18 ноября 2026 года

Иона. Мальчик по имени Иоанн жил в XV веке в Новгороде. Он рано остался сиротой и был усыновлен благочестивой вдовой. Она заботилась о ребенке, отдала его в школу. Как-то на улице мальчик встретил блаженного Михаила Клопского, который предсказал ему стать архиепископом Новгорода. И действительно, мальчик сперва решил стать монахом и был пострижен в Отенской пустыни с именем Иов, потом стал игуменом обители за ум и благочестие, а затем в 1458 году новгородцы избрали его в архиепископы. Он занял этот пост после смерти епископа Евфимия. Иона пользовался большим авторитетом во всей Руси, его прочили на место Московского митрополита. При Ионе был построен на новгородской земле храм в честь Сергия Радонежского. Он призвал на свои земли известного составителя житий Пахомия Логофета, которым были по его поручению написаны жития самых известных новгородских святых. Иона оказал огромную и неоценимую помощь в основании Соловецкого монастыря, договорившись со светскими властями Новгорода в передаче обители всего Соловецкого острова. Предчувствуя смерть, он завещал похоронить себя в Отенской пустыни. Галактион и Епистимия. Будущие святые жили в городе Емесе около 250 года во время правления императора Деция. Галактион родился в семье, которая долгие годы была бездетной и почти отчаялась иметь наследника. Но, когда супруги приняли христианство, их молитвы были услышаны и у них родился сын. Родители дали ему прекрасное образование и воспитали его в христианской вере. Семья прочила ему светскую карьеру, но сам юноша стремился к непорочной иноческой жизни. Отец обручил его с девушкой по имени Епистимия. Юноша не отказывался от женитьбы, но и не торопился играть свадьбу, что смущало родителей невесты. А Галактион честно признался девушке, что не хочет связывать свою жизнь с язычницей и просил ее стать христианкой. Она с радостью согласилась и приняла крещение от самого жениха. После чего они приняли решение посвятить себя Богу, раздали имущество и покинули город. Они ушли на гору Публион, где располагалось два тайных монастыря — мужской и женский. Там они приняли монашеский постриг и провели многие годы в трудах и молитве. Через какое-то время про тайные монастыри донесли правителю города. Туда отправили отряд воинов. Все монахи успели скрыться в горах, но только Галактион остался в обители. Его схватили и повели на суд. Тогда и Епистимия вышла из укрытия и предала себя в руки воинов. Святые выдержали все мучения, не отрекшись от веры. После чего их казнили.

Смысл праздника

Вспоминают святых, которые строили основы Церкви.

Народные приметы погоды

Если начнется снегопад, то и вся зима будет снежной.

Снег обещает также хороший всход озимых весной.

Если на водоемах еще нет снега, то урожай будет не очень хорошим.

Ветер с севера — к скорому похолоданию.

Дымка на луне — к приближающемуся ненастью.

Иней на деревьях — к потеплению.

Что можно делать 18 ноября 2026 года

Хороший день для свиданий и знакомств.

Пора собирать последний урожай, обычно это редька.

Что нельзя делать 18 ноября 2026 года