Ринкевич и дети.
Краткость – сестра таланта. Обычно словоохотливому Эдгару Ринкевичу хватило семи предложений, что поздравить страну с праздником.
Итак, поздравление президента Латвии Эдгара Ринкевича 18 ноября — в честь 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики:
"Смелость — это свобода.
Свобода — это ответственность.
Наш выбор — это наша свобода.
Судьба нашей страны — в наших собственных руках и зависит от нашей смелости.
Наш выбор — Латвия.
Наша Латвия вечна.
Поздравляю с 108-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики!"
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