Краткость – сестра таланта. Обычно словоохотливому Эдгару Ринкевичу хватило семи предложений, что поздравить страну с праздником.

Итак, поздравление президента Латвии Эдгара Ринкевича 18 ноября — в честь 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики:

"Смелость — это свобода.

Свобода — это ответственность.

Наш выбор — это наша свобода.

Судьба нашей страны — в наших собственных руках и зависит от нашей смелости.

Наш выбор — Латвия.

Наша Латвия вечна.

Поздравляю с 108-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики!"