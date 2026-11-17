Мэр Нарвы Яан Тоотс заявил, что после полного закрытия эстонско-российской границы следует также возобновить пограничный контроль на границе с Латвией, сообщает ERR.

Яан Тоотс отметил, что узнал из новостей о планах правительства полностью закрыть пограничные переходы с Россией с 1 декабря. По его словам, министр внутренних дел ранее обсуждал с ним возможные сценарии закрытия границы, но городские власти не были заранее проинформированы о конкретном решении.

Он также призывает правительство разрешить гуманитарные пересечения границы для жителей Эстонии, у которых до сих пор есть родственники в России.

Как сообщал bb.lv, эстонские правоохранительные органы задержали в связи с этим инцидентом восьмерых жителей Латвии, которых обвинили в диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

После инцидента Эстония объявила, что с 1 декабря закроет все пункты пограничного контроля на границе с Россией.

Между тем президент Эстонии Юлле Мадизе заявила, что решения о закрытии эстонско-российской границы должны приниматься на основе анализа экономических, гуманитарных, дипломатических и связанных с безопасностью последствий, а не эмоций.