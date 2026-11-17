В Старой Риге завершилась реставрация одного из самых узнаваемых исторических зданий столицы — «Кошкиного дома» на улице Мейстару, 10. На обновление фасадов и отдельных элементов здания потратили 650 тысяч евро. Особое внимание реставраторы уделили историческим деталям, включая скульптуру орла.

Знаменитый «Кошкин дом» в Старой Риге вновь предстал перед горожанами и туристами с обновленными фасадами. Реставрационные работы в историческом здании на улице Мейстару, 10 завершены, а общая стоимость проекта составила 650 тысяч евро.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), в ходе работ специалисты восстановили фасады со стороны улиц Мейстару, Маза Смилшу и Зиргу. Кроме того, были проведены локальные работы по ремонту кровельного покрытия и окон.

Отдельное внимание уделили историческому декоративному оформлению здания. В частности, реставраторы обновили фигуру орла, украшающую фасад со стороны улицы Мейстару.

Все работы выполнило предприятие Būvuzņēmums restaurators. Финансирование в размере 650 тысяч евро обеспечило VNĪ из собственных средств.

Более века истории в самом центре Риги

«Кошкин дом» был построен в 1909 году как доходный дом с торговыми помещениями на первом этаже. Здание занимает участок между улицами Мейстару, Зиргу, Маза Смилшу и Кениню и давно стало одной из архитектурных достопримечательностей Старой Риги.

Первоначально на первом этаже располагались 14 небольших магазинов, а выше находились квартиры. На втором и третьем этажах было по четыре квартиры, причем их парадные комнаты выходили окнами на улицу. Жилые помещения размещались также на пятом и шестом этажах.

За более чем столетнюю историю здание неоднократно меняло владельцев и назначение. Известно, что в июле 1948 года его передали в распоряжение Латвийской академии наук.

Орел, который вернулся спустя десятилетия

Одной из интересных архитектурных деталей «Кошкиного дома» является фигура орла во фронтоне фасада со стороны улицы Мейстару. Первоначальная скульптура была демонтирована после Второй мировой войны. Лишь в 2006 году ее восстановили по проекту архитектурно-исследовательской компании Arhitektoniskās izpētes grupa.

Во время нынешней реставрации историческую фигуру вновь привели в порядок.

Само здание известно прежде всего благодаря скульптурам кошек на башенках, которые сделали его одной из самых фотографируемых достопримечательностей Риги.

Здание продолжает использоваться

Несмотря на исторический статус, «Кошкин дом» остается действующим коммерческим объектом. По данным VNĪ, сейчас около 92% площадей здания занимают арендаторы — различные организации, общества и представители разных сфер деятельности.

Таким образом, реставрация позволила обновить внешний облик исторического здания, которое продолжает использоваться в повседневной жизни города.

Государственное предприятие VNĪ, управляющее объектом, было создано в 1996 году. Его единственным собственником является Латвийское государство, а держателем долей капитала выступает Министерство финансов.