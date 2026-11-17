Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник, 17 ноября, рассмотрел 12 прошений о помиловании, но не удовлетворил ни одного. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на советника президента Мартиньша Дрегериса.

За время своего президентства Ринкевич рассмотрел уже 434 прошения о помиловании, однако положительное решение принял лишь в 23 случаях. Таким образом, шанс получить президентское помилование составил всего около 5,3%.

Интересно, что предыдущие президенты Латвии также не отличались особой снисходительностью.

Эгилс Левитс за время своего президентства рассмотрел 409 прошений и удовлетворил 21 — примерно 5,1%.

Раймонд Вейонис получил 697 прошений, но помиловал только 22 человека — около 3,2%.

А вот при Гунтисе Улманисе число обращений было значительно выше: 3391 прошение, из которых удовлетворили 219 — около 6,5%.

При этом обратиться к президенту с просьбой о помиловании может далеко не каждый осужденный.

Если речь идет о тяжком преступлении, необходимо фактически отбыть не менее половины назначенного срока. Осужденным за особо тяжкие преступления придется провести за решеткой как минимум две трети срока.

Для приговоренных к пожизненному заключению условия еще строже: просить о помиловании можно только после 20 лет лишения свободы.

В остальных случаях прошение разрешается подавать после вступления судебного приговора в законную силу.

Таким образом, статистика показывает, что президентское помилование в Латвии остается редким исключением: подавляющее большинство обращений осужденных отклоняется.